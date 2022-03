Cartes y Abdo alistan candidaturas para la disputa por el Congreso

El líder de bancada del cartismo, Basilio Bachi Núñez, oficializó su intención de llegar al Senado de la mano de Cartes. Entre los diputados que también buscarán llegar al Senado se encuentran Derlis Maidana, de Misiones, y también las diputadas Del Pilar Medina y Cristina Villalba, conocida como “la madrina del Norte”.

Como novedad y supuesta inclusión de las mujeres en la política, Cartes presentó como candidatas a senadoras a la ex ministra de Hacienda Lea Giménez; a la ex presidenta del Banco Central del Paraguay Mónica Pérez; a la ex ministra de la Corte y ex vicepresidenta, Alicia Puchetta; a la esposa de Óscar Nenecho Rodríguez, Lizarella Valiente; a la ex ministra de la Mujer, María José Argaña, y a la directora del Registro Electoral, María Teresa Peralta, quien se niega a renunciar al cargo para hacer política partidaria.

oficialismo. Fuerza Republicana es el nuevo movimiento gestado dentro del oficialismo para competir en internas de diciembre en torno a la figura presidencial del vicepresidente Hugo Velázquez.

En este grupo, el presidente Abdo Benítez está armando su lista de candidatos de los integrantes de su primer anillo.

En Asunción, su secretario privado Mauricio Espínola peleará por una banca en Diputados.

Mientras que para el Senado acordó posicionar la figura de Víctor Miranda, actual representante de la Cancillería Nacional ante el Consejo de Administración de Yacyretá y es también ex presidente de la regional de la Asociación Rural del Paraguay, en Misiones.

Se suma el gobernador Carlos Arrechea, de Misiones, quien quiere ser diputado.

Otro del equipo de Marito es Daniel Centurión, su asesor político, quien quiere ser diputado. Empezó su campaña política para apuntalar su figura en los barrios capitalinos.

En cuanto a las mujeres, aparece Carmen Alonso, titular de la Dibén. La misma quiere ser senadora.

Los ministros Mario Varela, de Desarrollo Social, Carla Bacigalupo, de Trabajo, y Édgar Olmedo, de Justicia, son otros que están posicionando sus fichas para el Congreso.

campaña. Entre los diputados, el procesado por enriquecimiento ilícito Miguel Cuevas y Arnaldo Samaniego confirmaron que buscarán ser senadores en el 2023.

Cuevas viene haciendo campaña con la figura de Hugo Velázquez, principalmente en Paraguarí, donde sufrió algunas fugas, como el caso del intendente de La Colmena.

La pelea por el Senado tendrá una pintoresca competencia dentro del clan Samaniego, ya que ambos hermanos, Lilian y Arnaldo, competirán entre sí.

Está por verse si ambos tendrán los números necesarios para integrar la lista final de la ANR y llegar al cargo en las elecciones generales.

rekutu. Varios actuales senadores ya iniciaron la campaña en busca de su rekutu. En la lista están Óscar Cachito Salomón, actual presidente del Congreso; Enrique Bacchetta, Derlis Osorio, cuyo feudo es en Central, y Blanca Ovelar, cuya base política está en Concepción. Ellos buscarán la reelección por el oficialismo. Además el ex cartista Javier Zacarías Irún competirá desde el oficialismo tras haberse separado de Horacio Cartes. Busca recuperar liderazgo en el Este del país.