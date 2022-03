Cartes cantó Sigo siendo el rey para presentar candidatos

Aparte de presentar nuevamente a la dupla Santiago Peña-Pedro Alliana para la presidencia, Cartes expuso la candidatura del ex intendente de Villa Florida Michel Flores para la gobernación de Misiones. “Nosotros ya probamos que se puede hacer todo muy bien por el camino del compromiso por el país”, manifestó el ex mandatario.

“Si Dios no ordena otra cosa, yo voy a ser el próximo presidente de la Asociación Nacional Republicana”, señaló sobre su candidatura.

“Sepan que el partido primero va a ganar con el Partido Colorado y después con todos los paraguayos. Vamos a tener que estar al lado de cada necesidad. Se puede, sí se puede, yo aprendí que sí se puede”, añadió.

Dirigiéndose a Peña, Cartes dijo que va a poner todo su esfuerzo para que tenga un Partido Colorado a su lado, “un Partido Colorado que no te permita tener que salir a buscar autoridades de seguridad y de control entre gente que odia al Partido Colorado, vas a estar con los mejores colorados”, afirmó, lanzando una crítica hacia los miembros del Gabinete de Abdo que no son del Partido Colorado, como lo fue en su momento, Arnaldo Giuzzio, ex ministro del Interior. No obstante, Cartes no menciona que también fue cuestionado por poner a un liberal al frente de Interior, como lo fue Francisco De Vargas.

También el diputado Derlis Maidana se candidata como senador para el siguiente periodo. En tanto, William Aquino y Rubén Encina son los candidatos a diputados de Misiones.

Cartes estuvo sentado en la mesa principal con su hija Sol Cartes y su yerno Patrick Bendlin, además del jefe de campaña de Honor Colorado, José Alberto Alderete y los candidatos a senadores Basilio Bachi Núñez y Juan Carlos Baruja, actual gobernador de Paraguarí.

Los cartistas, a excepción de Cartes, llegaron al acto sobre caballos ya que realizaron un desfile ecuestre previamente. por algunas calles de San Ignacio.

Antes del encuentro, se viralizaron fotos de Cartes con sus acompañantes en el avión que utilizaron para ir desde la capital hasta San Ignacio.

Honor Colorado se enfrentará en las internas al equipo del gobernador actual Carlos Arrechea, quien forma parte de Colorado Añetete y presentará varias candidaturas.



