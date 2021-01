Capitulación

En el tema de Itaipú mi clara percepción es que no queremos convertir en la energía limpia de mayor futuro en un recurso estratégico y clave de nuestro desarrollo nacional. Y lo digo porque desde el presidente de la República hasta el último funcionario de la represa no les interesa para nada convertirla en eso. Desde los temores inventados de la capacidad de Itamaraty hasta los miedos históricos pasando por la torpeza y pusilanimidad de nuestros negociadores, la impresión es ir entregados antes de comenzar a negociar. El propio presidente que presenta al profesor Sachs como asesor para luego desaparecer por completo del tema pasando por la asunción de su propia responsabilidad en la negociación y terminar afirmando que el canciller, el asesor técnico López Flores y el director de la ANDE serán los negociadores y no lo serán ni el titular de Itaipú y menos aún el cuasi renunciante Villamayor. Sé que el presidente no lee diarios sino solo la Biblia pero claramente el mensaje que envía con sus nombramientos y afirmaciones es que está absolutamente perdido antes de una negociación clave para nuestro futuro como Nación y eso es muy peligroso.

Conversando con López Flores, el asesor técnico recién nombrado, este aún no sabe qué debe recomendar sobre este sensible tema de interés público y al mismo tiempo ser consultor de dos megaproyectos de inversión en los que su consultora está metida. Todavía piensa que eso no es conflicto de interés para acabar afirmando que el tratado no ha sido injusto y que podíamos compensar incrementando en 500 dólares el turismo de compra de los sacoleiros a cambio de seguir todo igual (¡). Tamaño despropósito nos delata como un país cachafaz y chapucero al que engañarlo es casi una cuestión de honor. No señores, están jugando con nuestro recurso clave y el Paraguay no se merece pasar por lo mismo que nos aconteció en 1973. El canciller Acevedo celebra que Moreno Ruffinelli lo haya llamado y puesto a sus órdenes cuando él mismo abogado y político fue parte de ese acuerdo leonino donde se colocaron tasas de interés fijas y energía nuestra no utilizada regalada a Brasil a precio de generación. Ahora el jefe técnico nos quiere hacer creer que en ese tiempo eso estaba bien porque “no había precio de mercado” cuando los créditos y los intereses vienen siendo contratados así desde tiempos inmemoriales. Nos están tomando del pelo. Cuando se le critica a Federico González su participación en el pedido de renuncia a Ferreira sus defensores salen a decirnos que hizo bien su tarea en los albergues del Covid o el empleado de Itaipú: Rodríguez Silvero nos repite que ha sido un buen diplomático en Ginebra. Con todo esto es fácil concluir porque a los negociadores brasileños les resulta tan fácil “persuadirnos” de sus argumentos. Mientras ellos hablan de potencia nosotros hablamos de sacoleiros, albergues o puestos diplomáticos. Un verdadero desastre.

El argumento de que no tenemos gente preparada no es de recibo. Traigamos gente de afuera. Brasil contrató a Sachs para renegociar su deuda externa y obtuvo una quita de los bancos americanos de una cifra billonaria en dólares. A Panamá de Torrijos no le tembló el pulso para negociar el canal con los EEUU y ahora representa unos ingresos anuales de 5.000 millones de dólares. Fueron con el argumento de la justicia y ganaron. Si así nomás estamos, hay que posponer la renegociación con el siguiente gobierno que asumirá un día después de fenecer el tratado en su anexo C: 15 de agosto de 2023. Con Biden en la Casa Blanca, con un acorralado Bolsonaro sin posibilidades de reelección el próximo año, no podemos ser tan chambones y desperdiciar de nuevo medio siglo capitulando por inútiles, codiciosos e incompetentes.