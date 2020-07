Cañicultores dan tregua y levantan cierre de ruta

Representantes de siete organizaciones de productores de caña dulce insistieron que la actual situación hace que los ingenios no reciban materia prima en las plantas porque no tienen espacio físico para el stock de azúcar que no encuentra salida de comercialización en el mercado nacional. “Nuestro problema no es el precio, sino la falta de apertura de los ingenios para el procesamiento de la materia prima. Esto se traduce en pérdidas incalculables”, dijo Javier González, representante de los productores de Tebicuarymí.

A su vez, el ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, quien se reunió con los agricultores en la Gobernación de Caaguazú, dijo que se reforzarán los controles en la frontera. Asimismo reconoció que autoridades electas también están detrás de este flagelo que afecta a la producción nacional.

El dirigente Jorge Báez dijo que una próxima reunión está prevista para dentro de 15 días en Asunción para evaluar los avances en el cumplimiento de la nueva promesa del Gobierno.