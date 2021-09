Ever Rojas Borja, candidato a intendente de Ciudad del Este por el Partido de la Juventud, se pronunció este domingo en contra de la manifestación.

“No permitamos que se instale la izquierda en Ciudad del Este . Nosotros somos gente de trabajo, gente de bien. Nosotros no podemos aceptar esta vergüenza ”, arremetió el político.

Borja calificó de preocupante y repudió enérgicamente “la actitud que se está tomando referente a la manifestación, quitándole la calma, la paz y la tranquilidad de las familias esteñas”.

Lea más: Miguel Prieto: "La gente está podrida de que la mafia nos gobierne"

Durante la protesta, que fue contra el ex presidente Horacio Cartes, Prieto expresó que "la gente está podrida de que la mafia gobierne" y aseguró que sus adversarios políticos "le tienen miedo al gobierno" que van a tener en estos próximos cuatro años, informó el corresponsal de Última Hora Wilson Ferreira.

“Hablan de la mafia, pero ¿de qué mafia estamos hablando? Quieren instalar a nivel nacional el dominio y Ciudad del Este no es el juguete de nadie, no es de Asunción, no es de Miguel prieto, ni de la lista 123”, replicó.

Igualmente, aseguró que defenderán la institucionalidad de la ciudad y aseguró que “esa triste ver que las personas se están sumando”. En otro momento, pidió ser respetuosos de las leyes y aseguró que se sienten agraviados por la movilización que cerró importantes avenidas de la capital del departamento de Alto Paraná.

"Nosotros nos sentimos agraviados por esta manifestación que cerró las avenidas principales para un mitin político, lamentable", subrayó.

Miguel Prieto convocó a una movilización tras denunciar una persecución política por parte del cartismo. También se acoplaron referentes de otros partidos de la oposición como el Frente Guasu y el Partido Encuentro Nacional (PEN).

El conflicto se da tras conocerse la resolución de la Contraloría General de la República (CGR), que auditará la gestión del ex intendente Miguel Prieto, relacionada a la compra de 25.000 kits de alimentos distribuidos durante la pandemia, el año pasado.