Camioneros de Tobatí y deliverys inician protesta indefinida

Los camioneros, liderados por el dirigente Darío Toñánez, se concentran hoy a tempranas horas frente al ex Aratirí, desde donde llegarán a la capital en el transcurso del día para exigir a Petropar bajar los precios de los principales combustibles que utilizan para circular por las rutas del país prestando servicios de fletes.

En tanto que los volqueteros, tumberos y un sector de los trabajadores de plataformas se concentrarán en el desvío entre San Antonio y Ñemby. Mientras que el grueso de los trabajadores de plataformas se aglutinarán sobre la avenida Eusebio Ayala y su congruencia con Calle Última, a partir de las 05:00, en donde cerrarán media calzada de forma intermitente.

Federico Ferreira, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores en Moto y Afines (Sinactram), detalló que los dirigentes del sector de los trabajadores del transporte planearon tres frentes de protesta, para presionar al Gobierno a que adopte una decisión que favorezca a estos sectores y a la ciudadanía en general, relacionada con la reducción en el precio de los combustible de G. 1.500.

“Queremos posicionarnos unos cerca de otros, para que una vez que nos instalemos en nuestras posiciones, podamos juntarnos y ver las acciones a tomar. Los más probable es que hagamos una caravana pacífica por Asunción para que se escuche nuestra voz”, señaló Ferreira.

Señaló que alrededor de 50 trabajadores de este sector se reunirán sobre Eusebio Ayala y Calle Última para realizar la manifestación de presión. Descartó que cierren estas avenidas, pero aclaró que estarán ocupando una calzada. “No estamos interesados en volver a sentarnos con el Gobierno, porque ya lo hicimos y no obtuvimos nada, por lo que si toma una decisión, que nos comuniquen por la prensa y nosotros nos vamos a nuestras casas”, expreso Ferreira. El dirigente alegó que hubo intentos de destrabar el conflicto con la entrega de tarjetas para la compra de combustible a menor precio, que no resultó, lo que demuestra que el Gobierno no toma en serio el problema de los trabajadores del transporte.