Cambia, todo cambia

Lejos de aquellas imágenes bravías, a veces hasta perturbadoras, en las que se observaba a un grupo de fornidos integrantes de la fuerza policial derribar puertas y portones a puntapiés, las cámaras de seguridad del coqueto barrio cerrado donde se alojaba el presunto traficante captaban el derroche de cordialidad con el que la comitiva solicitaba a los guardias privados del lugar que les permitieran el paso. Mientras, otras cámaras daban cuenta de la premura con la que el caballero en cuestión subía presurosamente a su camioneta y se perdía en las calles internas del condominio.

Un cuarto de hora más tarde, cuando policías y agentes públicos llegaban por fin a la pomposa guarida, el hombre escapa por el único lugar de acceso y salida de la propiedad, el mismo donde hacía solo minutos la comitiva estaba discutiendo civilizadamente con los guardias. En Brasil esperaban expectantes los resultados. Definitivamente fue un gran papel el nuestro, un papelón.

Nobleza obliga decirlo; puede que los responsables del operativo no supieran cómo funciona el mecanismo de seguridad del condominio en cuestión. Después de todo, quién hubiera imaginado jamás que un narco fijara residencia en el Paraná Country Club.

Otro cambio notable se dio en la Policía. No la del comandante, que es un detalle menor, sino la del protocolo para solicitar su participación en cualquier situación que suponga una posible violación de la ley. Entiendo que el objetivo es evitar chifladuras. Nos enteramos gracias a la participación de un policía luqueño que explicó indignado a un vecino, víctima de robo, de que no acudió a su llamado porque este le chifló para llamar su atención. Munido de una paciencia budista, el oficial se sobaba la generosa panza mientras recordaba al contumaz pagador de impuestos que debe referirse a él como “señor policía”, y no chiflándole como si se tratara de un ave de corral. “Todos tenemos derechos, mi amigo, y debemos respetarnos, yo no soy una gallina”.

Pese a lo razonable del cuestionamiento, el comerciante asaltado seguía furioso preguntando si pretendía que en pleno asalto le redactara una carta. “Y todo es cuestión de coordinarnos bien”, le respondió impertérrito el policía, demostrando ser un profundo conocedor tanto de las relaciones interpersonales como de las circunstancias que rodean la comisión de un hecho punible.

Obviamente, la cuestión pasa por organizar la acción de forma tal que el delito se cometa siempre en horario de oficina y con el tiempo suficiente como para que la víctima pida la intervención policial respetando los cánones sagrados de civismo y la burocracia, llenando —supongo— algún formulario especial al que se le deberán adherir las estampillas que correspondan.

Finalmente, para completar mi tropicalización posvacaciones, escuché a varios diputados afirmar que solo tomarán una decisión con respecto a si corresponde o no someter a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, a un juicio político una vez que hayan revisado minuciosamente las acusaciones que se presenten en su contra. Esas acusaciones deben formar parte de lo que se denomina libelo acusatorio.

La diputada Kattya González, integrante de la comisión responsable de su redacción, subió el documento completo a las redes. El libelo tiene 2.500 páginas. A juzgar por lo que dijeron, entiendo que estos diputados ya las están leyendo para luego tomar una decisión basándose exclusivamente en la evidencia presentada y en lo que dicta la ley. ¡Maravilla!

Cuántas cosas cambian cuando uno se ausenta unos días.