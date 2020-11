Caacupé: Plantean cercar 500 metros alrededor de la Basílica

En caso de que esta semana la afluencia de peregrinos a la Villa Serrana no disminuya, la Municipalidad de Caacupé proyecta el cierre del microcentro de la ciudad que comprende unos 500 metros alrededor de la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, a modo de intensificar los controles.

Así lo anunció ayer el intendente de la Ciudad Espiritual del Paraguay, Diego Riveros, quien manifestó su preocupación por el arribo de padres con niños y adultos mayores, a menos de una semana del inicio del novenario de la Virgen de los Milagros, que arranca el próximo 28 de noviembre.

El domingo muchísima gente llegó hasta el distrito para pagar sus promesas; sin embargo, la cantidad de peregrinos fue tolerable porque las autoridades esperaban que lleguen masivamente. El intendente cree que esta semana será la última con mayor afluencia de peregrinos, teniendo en cuenta que desde el sábado las puertas de la Basílica ya estarán cerradas y permanecerán así durante todo el novenario.

Un factor importante para desalentar la llegada de los promeseros es la clausura de Tupãsy Ykua, que debió arrancar ayer; caso contrario, Diego Riveros anunció que se tomarán otras medidas más estrictas, como el recrudecimiento de los controles.

El debate sobre decretar la fase 0 está sobre el tapete, recuerda el intendente. ‘’Si se constata esta semana mayor afluencia de peregrinos, el cierre de la ciudad será unos 500 metros a la redonda del Santuario. ‘‘Es el siguiente paso y no podrán ingresar niños ni adultos mayores’’, sostuvo.

‘’Más que nada preocupa la cantidad de criaturas y en otro porcentaje de adultos mayores; el protocolo se cumple, pero es complicado porque traen a bebés en brazos. Les cuesta mucho a la gente seguir el protocolo, increíble es, verles a los padres con tapabocas pero a los hijos no. No sé qué les pasa, les ponen en una situación que se puede evitar’’, comentó en Radio Monumental 1080 AM.

Sobre la situación epidemiológica de la ciudad, el intendente comentó que en los últimos días la cantidad de contagios disminuyó estabilizándose en números manejables. Tuvimos 25 o 30 casos por semana y eso disparó la alarma. Pero volvió a bajar y se estabilizó a cinco o seis por día.

Al menos 1.150 vendedores ambulantes de Caacupé recibirán un subsidio de G. 550.000 entre el martes y miércoles de la próxima semana, debido a que este año no habrá peregrinantes en el Día de la Virgen de Caacupé para prevenir contagios de Covid-19. “Se anotaron 1.600 vendedores ambulantes, pero ya con la lista depurada son unos 1.150 los que cobrarán el subsidio’’, informó.