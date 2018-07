Buscan llegar a niños de escuelas del interior con planetario móvil

El conocido actor de teatro y televisión indicó que la idea del proyecto es la de ofrecer una experiencia inolvidable para que los niños al entrar al domo gigante, empiecen un viaje por el universo, visitando planetas, aprendiendo más sobre la Tierra y sus movimientos, el Sol, la Luna, los problemas del cambio climático en sesiones de 25 a 40 minutos.

Esta es una experiencia que no se olvida, comentó Silva, y recordó el primer día que fue a un planetario en Uruguay, su país natal. “Hasta ahora me acuerdo lo que sentí ahí... Un espasmo... entré en shock al verme inmerso en ese mundo lleno de estrellas, los planetas moviéndose... yo hasta ahora me acuerdo de eso. Nunca me vinculé con la astronomía, pero son eventos que te marcan... me parece que se lo merecen y más aún con el nivel de educación que tenemos”.

Características. El domo tiene una capacidad para 30 niños y adolescentes. El objetivo principal es el de llevar el planetario móvil al alcance de alumnos de escuelas alejadas de la capital y a las que se les dificulte acceder a este tipo de actividades.

Explicó que si existen problemas de acceso a este tipo de estímulos en zonas urbanas, es aún mayor en escuelas rurales, como en Caaguazú, Caazapá o en Villarrica, por lo que un globo gigante que proyecta el universo es un gran aporte para el aprendizaje.

El mensaje que se quiere transmitir a los niños es que no deben conformarse con lo que aprenden en clase, a abrir la mente y ser conscientes de que ahí afuera hay mucho más. “Existen muchas más cosas que no conocés, investigalas. Andá, averiguá, preguntá, hay algo más ahí afuera... Es más que necesario alimentar el interés de los niños con este tipo de actividades”. Interesados en conocer más sobre Universo Planetario Móvil para llevarlo a la escuela, contactar con el actor Héctor Silva, al (0981) 298-385 o al correo infoupmpy@gmail.com. El costo por alumno es de G. 10.000.

Silva contó que para armar el planetario realizaron una inversión de unos USD 20.000, e importaron la tecnología que se requiere.