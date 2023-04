Bus pierde los frenos y atropella a un motociclista en Ciudad del Este

El conductor, identificado como Sebastián Mendiente, relató que escuchó un ruido y después perdió el control, aumentando la velocidad por un trayecto de unos 500 metros aproximadamente.

Asimismo, dijo que hizo hasta "lo imposible" para evitar una desgracia mayor y que logró esquivar a varios motociclistas, pero finalmente alcanzó a uno ya cuando llegó a la zona baja.

El ómnibus terminó impactando por la entrada de un local de ventas de vehículos.

bus sin frenos El bus perdió los frenos e impactó contra un motociclista, quien afortunadamente no perdió la vida. Gentileza.

Mendiente señaló que es chofer de transporte público desde hace 25 años y que, si bien ya tuvo otro tipo de accidente en su historial, nunca como el que le tocó vivir en la mañana de este sábado. En ese momento estaba sin pasajeros, añadió.

Según la sub oficial, Mirian Sosa, de la Comisaría Segunda del barrio Ciudad Nueva, y que intervino en el lugar, el motociclista se encuentra fuera de peligro. El mismo fue identificado como Faustino Vera.

“El muchacho no tiene fractura, solo tiene golpes. Fue asistido por Bomberos Voluntarios y justamente ahora me llamaron y me avisaron que está fuera de peligro. Gracias a Dios estaba sin pasajero”, manifestó.

En la grabación del circuito cerrado de una estación de servicio, frente al cual ocurrió el accidente, se puede ver que el bus, a alta velocidad, atropella al motociclista.

El hombre fue socorrido y trasladado hasta el Pabellón de Emergencias Médicas del Hospital Regional de Ciudad del Este.