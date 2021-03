Brunetti pide evaluar cierre de escuelas “caso por caso”

En su primer discurso, el nuevo ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, declaró que desea reunirse con su par de Salud Pública para analizar “caso por caso” el cierre de las instituciones educativas ante la alerta roja por el Covid-19.

“Lo esencial es la salud, pero también la educación de nuestros niños. Todos vieron rostros felices de los niños volviendo a sus escuelas”, expresó el reemplazante de Eduardo Petta en el MEC. Sugirió que aquellas escuelas que respeten el protocolo y no cuenten con casos, puedan continuar en la nueva normalidad. Brunetti fue ministro de Tecnologías durante dos semanas y también ex candidato a intendente capitalino por la ANR. Proviene del sector privado, donde es presidente de la universidad privada San Carlos, entidad especializada en carreras agroganaderas. Además, es miembro suplente del Conacyt y vicepresidente de la APUP. Hoy se cumple un año del decreto que suspendía clases presenciales en el 2020 a raíz de la aparición del coronavirus. Una nueva clausura de los centros es inminente en Asunción, Central, Alto Paraná e Itapúa. Se analizan también en Ñeembucú, Caazapá, Concepción y San Pedro. El titular de Salud Pública, Julio Borba, aseguró que en principio esta medida sería por dos semanas, lo que los educadores calificaron como una “solución parche”, debido a que piden reparaciones de escuelas y más insumos de bioseguridad. La jueza en lo Civil y Comercial Liz Carina Caballero rechazó ayer el recurso de amparo presentado por la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), que pedía suspender las presenciales hasta la Semana Santa. Los educadores anunciaron que apelarán la decisión. DISCURSO Durante su primera conferencia como titular del MEC, Brunetti hizo énfasis en la defensa de lo que considera la familia tradicional paraguaya. “Respetamos si hay madres solteras. Pero para nosotros la familia tradicional es mamá, papá e hijos”, afirmó. Desde la Unepy, explicaron que “el discurso del ministro comenzó con un tono machista y fundamentalista contra las madres embarazadas que en su mayoría son jóvenes adolescentes”. Lamentaron además que no mencionó a las organizaciones estudiantiles para entablar diálogo. El titular de la FEP, Silvio Piris, dijo que fue un “lindo discurso”, pero que esperan la salida del viceministro de Culto, Fernando Griffith, y de Robert Cano, así como de otros directores generales.



