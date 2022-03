La reina Isabel no se presentará mañana

Isabel II no asistirá al servicio religioso anual del día de la Commonwealth que se llevará a cabo en la Abadía de Westminster mañana 14 de marzo, según ha anunciado Buckingham. La reina reaparecía este lunes en un acto público tras su positivo en Covid el pasado 20 de febrero. A la monarca se la veía con buen aspecto, sonriente y muy recuperada en una recepción con Justin Trudeau, presidente de Canadá, por lo que se esperaba su presencia en este solemne acto. Pero desde palacio revelaron que después de hablar sobre la organización con la Casa Real, la reina de Inglaterra le pidió a su hijo mayor y heredero de la corona, el príncipe Carlos, que la represente en una cita tan importante, en la que también estarán presentes la duquesa de Cornualles, los duques de Cambridge y la princesa Alexandra. Tampoco podrán acudir Eduardo y Brígida de Gloucester después de que el duque haya contraído coronavirus.

Al parecer, la decisión no se tomó por problemas de salud de la reina, sino por el trastorno que el viaje podría ocasionar a la soberana, que recientemente reconoció tener problemas de movilidad.



Alec Baldwin quiso terminar Rust

El actor Alec Baldwin quiso terminar el rodaje de la película de vaqueros , en donde murió por un disparo accidental la cineasta Halyna Hutchins, para “honrar” su memoria e indemnizar a la familia, según una demanda de arbitraje presentada el viernes en Los Ángeles.

Baldwin, también productor de , fue demandado en lo civil por Matt Hutchins, esposo de la víctima, y su hijo, para obtener indemnizaciones.

“Baldwin realizó un esfuerzo para contactar al elenco de , con la esperanza de obtener su respaldo para terminar la película”, indicó la demanda de arbitraje depositada en una firma especializada en Los Ángeles para obtener el respaldo de los otros productores de la película.

Según el texto, Baldwin logró convencer al elenco de la película, incluido a su realizador, Joel Souza, también herido por el disparo, de terminar la producción.

Pero Matt Hutchins rechazó la propuesta de Baldwin e interpuso una demanda en su contra y el resto de productores, reclamando compensaciones “sustanciales” por una larga lista de fallos.