Yalitza Aparicio debutó en la música

Con una canción que evoca la unión de los pueblos de América y reclama un mundo más justo y amoroso, la banda brasileña de reggae Natiruts, el músico jamaiquino Ziggy Marley y la actriz mexicana Yalitza Aparicio esperan hacer vibrar a todo el continente.

América vibra

América vibra



Notificó fin de su relación en carta

El padre de Meghan Markle asegura que su hija le notificó “el fin de su relación” en una carta objeto de controversia entre la duquesa y el diario sensacionalista británico Daily Mail, al que esta denunció por haber publicado extractos sin autorización. La ex actriz, de 39 años, acusa a Associated Newspapers –editor del Daily Mail, el Mail Online y su versión dominical Mail on Sunday– de vulnerar sus derechos al publicar en febrero de 2019 partes de la misiva enviada seis meses antes a su padre, Thomas Markle. Intentando evitar un proceso potencialmente explosivo, la esposa del príncipe Enrique solicitó un “juicio sumario”, trámite que en el derecho anglosajón permite resolver un caso sin juicio, lo que la Alta Corte de Londres comenzó a examinar este martes. Si el juez falla a su favor, el caso estará terminado y sin posibilidad de apelación. Pero si la duquesa pierde, habrá un juicio completo que podría enfrentarla con su padre, con el que mantiene una muy tensa relación.