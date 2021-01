Meghan y Harry, invitados de Isabel II

Esta semana se cumplía un año de la histórica decisión de los duques de Sussex, conocida como Megxit. El príncipe Harry y Meghan Markle dieron un paso atrás en su condición de miembros sénior de la Familia Real británica para comenzar a escribir una nueva etapa independiente a la Corona que se está desarrollando en California, Estados Unidos.

Desde marzo no ven a ningún Windsor, ya que la pandemia ha restringido los viajes, pero su reencuentro podría tener ya fecha fijada: el próximo 12 de junio. Es entonces cuando se llevará a cabo el tradicional Trooping the Colour, un acto muy significativo porque es cuando Isabel II celebra oficialmente su cumpleaños, prácticamente dos meses después de soplar las 95 velas. Según The Sunday Times, tras unos meses sin actos oficiales a causa de la crisis sanitaria, la monarca está dispuesta a retomar su agenda con este gran desfile militar que supone para ella un evento oficial y a la vez un día familiar.



Cristian Castro presentó a su novia

El cantante mexicano Cristian Castro presentó a su nueva novia con una foto y un comunicado subido a su cuenta de Instagram. Castro aprovechó para repasar su vida sentimental y celebrar su reciente relación con sus seguidores. Así, bajo la foto de ambos sonriéndose, el artista escribió: “¡Hola a todos! Después de mucho tiempo, años, de estar soltero, ustedes saben todo por lo que he pasado, mis fracasos sentimentales... Hoy Maite es parte de mi vida y quiero darle la bienvenida y que ustedes la conozcan, para todas aquellas personas que tienen dudas acerca de lo que está ocurriendo con mi vida personal. Lo que más deseo es que la vida nos brinde sus bendiciones. Los que me siguen con verdadero amor, sé que estarán igual de felices que yo. Muchas gracias a todos, gracias por evidenciar este amor, ustedes son parte también”.

Castro en el 2017 protagonizó un corto casamiento con la violinista Carol Victoria Urbán. Fue el 23 de mayo al 21 de junio.