The Crown tendrá una sexta temporada

La serie , que cuenta la historia de la reina Isabel II de Inglaterra desde que sucedió a su padre Jorge VI en el trono, tendrá finalmente una sexta temporada, según confirmó su creador, Peter Morgan. El anuncio de la extensión de la propuesta, que comenzó a emitirse en Netflix en 2016, llega después de que a principios de este año el equipo fijara su final en la quinta temporada. “Cuando empezamos a discutir las historias para la temporada cinco, nos dimos cuenta de que para hacer justicia a la riqueza y complejidad de la historia debíamos volver al plan original y hacer seis”, señaló Morgan. “Para ser claros, la sexta temporada no nos llevará hasta la actualidad, simplemente nos permitirá cubrir el mismo periodo de tiempo con más detalle”, añadió.

La etapa final llegará hasta la década de los 2000, aunque aún no se ha desvelado el número de episodios ni las líneas de la historia que desarrollará. EFE