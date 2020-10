Bomberos voluntarios necesitan donaciones de insumos

Se necesitan las donaciones de agua saborizada, caramelos, alimentos no perecederos para los distintos cuarteles, tapabocas, pañoletas, guantes de látex, energizantes, hielo, entre otros.

"Hay mucha gente que está donando dinero y no sabemos dónde se van a donar, por eso vamos a informar a través de un comunicado las cuentas de cada compañía para ir depositando ahí los giros y evitar malentendidos", explicó Soler a Última Hora.

Además informó que desde el próximo 4 al 11 de octubre los voluntarios saldrán a las calles para realizar colectas.

Actualmente hay 104 compañías que bomberos voluntarios que apelan a la solidaridad de la ciudadanía.

Los insumos pueden acercarse hasta el cuartel general del CVBP ubicado en las calles Cruz del Defensor 437 casi Doctor Hassler en Villamorra de Asunción, como así también en los cuarteles más cercanos.

El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, informó en una conferencia de prensa que la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) coordinó el ingreso y la llegada al país de dos aviones, cuyos vuelos van a estar coordinados desde la SEN. Las aeronaves servirán en la lucha contra los incendios.

Por su parte, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, informó que se solicitará ayuda internacional para combatir la gran cantidad de incendios forestales que afectan al territorio paraguayo.

"Vamos a tener que solicitar cooperación internacional, no tenemos otra opción. El helicóptero que fue comprado no es suficiente. Ya una vez habían venido aviones hidrantes de Chile, vamos a ver si podemos pedir prestado con cooperación de Brasil o quizás de vuelta de Chile, no hay otra forma, tenemos que pedir", expresó en conversación con Radio Monumental 1080 AM.

Bomberos voluntarios amarillos y azules trabajaron arduamente en la jornada de este jueves y lograron controlar el incendio forestal registrado en General Bruguez, en el Departamento de Presidente Hayes.

Las otras zonas afectadas son el vertedero Cateura en Asunción, la zona de Remansito, en la ciudad de Areguá.

El incendio forestal se registra también en las compañías Polilla, San Pedro y Santa Elena, límite entre la ciudad de Villarrica y Ñumí, dentro de la zona de recursos manejados de la Cordillera del Yvytyruzú.