Bolsonaro afirma que dio su OK para apertura del Puente

Schnorr le pidió al presidente que ordene la apertura de la frontera, debajo de una publicación realizada por Bolsonaro sobre la parcialidad indígena brasileña Parecis, que en menos de cinco horas tuvo 17.000 reacciones y más de 6.500 compartidos.

No es la primera vez que el presidente brasileño interactúa con sus seguidores a través de las redes sociales, pero por tratarse este de un caso que afecta a la reactivación económica en la frontera con el Paraguay, varios medios de comunicación se hicieron eco de la respuesta del presidente brasileño, por la gran expectativa que se tiene.

El Gobierno paraguayo había anunciado a mitad de la semana pasada que dispuso la apertura total del paso fronterizo en Ciudad del Este a través del Puente de la Amistad, pero el jueves último el diario oficial del Gobierno brasileño anunció la ampliación por 30 días más del cierre de la frontera brasileña con los países vecinos, aunque con la salvedad de siempre de que se podía habilitar el libre tránsito entre las ciudades fronterizas gemelas.

No obstante, la decisión del Paraguay se anunció sin la confirmación con el Brasil. La publicación sobre el cierre fronterizo realizada por el Brasil se hizo en forma adelantada, ya que recién ayer fenecía el plazo establecido en el mes anterior.

CONDICIONAN COOPERACIÓN. La Cámara de Empresarios de Ciudad del Este resolvió dejar de cooperar con el Gobierno y participar en reuniones referentes al proyecto de reapertura del Puente de la Amistad, si el Ministerio de Salud Pública no brinda un verdadero respaldo sanitario a Ciudad del Este.

El presidente Carlos Jara sostuvo que estuvieron trabajando por varios meses con instituciones del Brasil, pero nunca notaron un respaldo por parte de las autoridades del Gobierno, no fueron escuchados y tampoco las autoridades departamentales, para determinar una apertura total del paso fronterizo.

“De un día para otro, el presidente decide reabrir el puente, no entendíamos bien cuál era nuestro papel, porque siempre estuvimos presentes cuando nos llamaban. Entonces, decidimos como no nos escuchan, no participar más si no cumplen con los requisitos sanitarios”, indicó.