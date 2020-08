Bolivia se polariza en medio de crisis política y social

La presidenta interina del país, Jeanine Áñez, advirtió de que no existen más alternativas que el diálogo o el bloqueo, mientras desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) del ex mandatario Evo Morales surgió alguna voz a favor de levantar las protestas, pero a cambio de que no se vuelvan a mover los comicios generales.

BLOQUEOS. El conflicto surgió después de que el órgano electoral anunciara que la fecha de votación se retrasa al 18 de octubre, después de haberla aplazado antes del 3 de mayo al 6 de septiembre, ante la emergencia sanitaria por el Covid-19. El martes se registraron más de sesenta puntos de bloqueo, según la Administración de Carreteras.

Sectores sociales protestan en rechazo al nuevo aplazamiento de las elecciones y ahora también piden la renuncia de la presidenta transitoria, Jeanine Áñez.

DESABASTECIMIENTO. Esta situación ha derivado en que vehículos de transporte pesado queden varados en las carreteras, con desabastecimiento de alimentos o su aumento de precio, y que insumos médicos de vital importancia para los pacientes críticos del Covid-19, como el oxígeno medicinal, no puedan llegar a hospitales, que se declararon en emergencia.

Por un lado, la Confederación Nacional de Coperativistas de Bolivia dio un plazo de 48 horas a los sectores sociales movilizados, encabezados por la Central Obrera Boliviana (COB), a deponer sus actitudes y levantar los bloqueos.

Pero por otro, la Federación Departamental de Cooperativistas Mineras de La Paz dio 72 horas al Gobierno transitorio, el órgano electoral y la Asamblea Legislativa para encontrar una solución, pues en caso contrario advierten con movilizaciones en La Paz.

Y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, colindante a La Paz, determinó sumarse a las medidas de presión desde mañana.

El Gobierno interino responsabiliza de estas movilizaciones al MAS de Evo Morales, quien desde Argentina dirige la campaña electoral de su partido.

La Iglesia Católica, la Unión Europea y Naciones Unidas comenzaron ayer a gestionar un diálogo para bajar tensiones en Bolivia.