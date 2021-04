Bogarín se entusiasma con ganar la Copa y el Apertura

Uno de los protagonistas y autor del primer tanto, Rodrigo Bogarín, dejó sus sensaciones a FALG 1080 AM sobre todo lo que se viene.

Bogarín marcó el tanto en el minuto 71 y se entusiasma en continuar por la senda de los triunfos a nivel local e internacional. “Hablamos mucho sobre los dos torneos que estamos disputando; somos conscientes que tenemos seis partidos finales en el Apertura. La intención es ganar los dos torneos: la Sudamericana y el Apertura”.

Resaltó que tiene mucha influencia la confianza que le brinda el entrenador Daniel Garnero, para realizar una labor polifuncional. “El técnico me da la oportunidad de jugar libre y eso me viene bien, por el costado izquierdo me siento más cómodo”, manifestó el ex Guaraní.

Por otra parte, Pedro Delvalle rescató otro aspecto a favor de la institución gumarela: “Tenemos un gran plantel de jugadores y agradezco que Garnero me dé chances de jugar”. Apuntó que “el objetivo es clasificar. Ante Palestino hicimos un muy buen juego y seguiremos en esa línea”, consignó.

Libertad visitará el próximo jueves 29 a Newell’s (ARG), por la fecha 2. En cuanto al Apertura defenderá la punta mañana ante Nacional, en el Nicolás Leoz, a las 20:00.