Bochorno: Taiwán desmiente a Borba sobre cesión de vacunas

La República China, Taiwán, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, se vio obligada a aclarar que no acordó transferir 2 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, de un cupo de 40 millones que tiene previsto comprar para inmunizar a sus ciudadanos.

El 11 de marzo pasado, el ministro de Salud, Julio Borba, durante una reunión de la Comisión de Salud y Seguridad del Senado, dijo que había tratativas muy avanzadas con Estados Unidos para la compra de 2 millones de dosis de las vacunas de AstraZeneca (AZ) y que sería parte de un cupo de 40 millones que inicialmente iba a comprar Taiwán. Incluso anunció que tras la firma del contrato, en 15 días se podría contar con las vacunas en Paraguay. Sin embargo, según publica Taiwán News, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joanne Ou, negó que hayan acordado transferir un lote de sus vacunas anti-Covid al Paraguay, pero manifestó que “están ayudando a negociar para obtener las dosis a través de diferentes canales”. “Los informes de que Taiwán está donando sus vacunas AZ a Paraguay son falsos: Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán”, titula este tema el medio de comunicación taiwanés que se hace eco de la crisis de salud pública que afronta el Paraguay “porque no puede obtener suficientes vacunas para su gente”. El viernes último, el Senado aprobó una declaración de respaldo a las gestiones del Gobierno Nacional para conseguir las vacunas contra el Covid y utilizar parte de los fondos de cooperación no reembolsable (USD 12 millones) con la República de China, Taiwán, para la adquisición de los biológicos por parte del Ministerio de Salud Pública. Ayer, el embajador de Taiwán ante nuestro país, José Han, expresó a Paraguay TV que su país se halla ayudando “para el contacto directo y garantizar mayor rapidez en el envío” para una eventual compra de vacunas contra el Covid-19”, y lamentó “una intención de desinformar de este compromiso”. Oficialmente, la Embajada en Asunción también emitió un escueto comunicado para resaltar que el Gobierno de Taiwán “está firme en el apoyo al Paraguay en la adquisición de vacunas, por todos los canales posibles y dispone el uso de los fondos de la cooperación bilateral”. Y, por los requerimientos de confidencialidad, “por el hecho de que las negociaciones están siendo realizadas por el Gobierno de Paraguay”, se excusó a comentar sobre los detalles. Según había expresado el ministro Borba, Paraguay se encuentra gestionando la compra de 2 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 AstraZeneca desde los Estados Unidos. El embajador Manuel María Cáceres confirmó ayer desde Washington que están en este trámite, pero invocó la cláusula de confidencialidad que le exigen los laboratorios, por lo que no pudo brindar en qué fase se encuentran las negociaciones. Este panorama incierto con respecto a las vacunas, al que se agrega la demora en la provisión de dosis por el mecanismo Covax, sitúa a Paraguay en un estado de emergencia sanitaria grave por el colapso de los servicios públicos de salud.



