Blanco pidió a través de una nota el archivamiento del juicio político

“Ya se operó la prescripción liberatoria, si consideramos analógicamente los términos de la Ley 1626/2000 de la Función Pública, que estipula sesenta días hábiles, pasado el cual el afectado queda automáticamente inocente, sin mengua alguna en su honor y reputación”, señala Blanco en el escrito, recordando que el juicio en su contra empezó hace años, por lo que ya está jurídicamente sin efecto.

El ministro explica que aunque el juicio sea político, “debe estar reglado por una ley anterior al hecho del proceso”, pero en su caso existe solo un reglamento dictado por la Cámara de Senadores, norma sobre la que apunta “graves falencias”, como la imposibilidad de plantear incidentes o recusaciones.

Además, indica que el reglamento carece del derecho a la doble instancia, siendo que todas las resoluciones deben ser revisables.

Blanco apunta también como falta la posibilidad que el Tribunal se constituya con cuórum de 23 senadores”, cuando el artículo 225 de la Carta Magna establece un cuórum de dos terceras partes, es decir, 30 legisladores.

Ley. “Si bien somos conscientes que para el Juicio Político no rigen todas las reglas procedimentales propias de un juicio ordinario, no es menos cierto, que al ser un juicio del cual pueda derivar una sanción, como lo es la destitución del cargo, rigen todas las disposiciones constitucionales que garantizan un debido proceso, entre ellas, que las reglas de juego deben ser establecidas antes de iniciar el proceso, a través de una ley”, insiste el ministro.

Recordó además que la Cámara Juzgadora tiene nuevos integrantes que no juraron conforme dispone el Reglamento Interno. Agrega que los nuevos senadores no han escuchado la acusación formal de la Cámara de Diputados, lo cual “significa que todo aquel senador que no hubiese asistido a la sesión inicial del juicio político y prestado el juramento exigido, no forma parte del tribunal encargado de llevarlo a cabo”.

Blanco también recuerda que los fiscales acusadores que sostuvieron la acusación en su contra ya no son siquiera parlamentarios y otros han renunciado a la designación como acusadores. Además, reitera que el reglamento para el caso se halla desfasado y atenta contra el art. 202 de la Constitución, ya que no se puede reglamentar un artículo constitucional “sino por una ley de la nación”.