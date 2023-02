Billeteras movieron USD 1.890 millones en 2022, según BCP

Los informes desagregados de la banca matriz muestran que, si solo se considera la cantidad de transacciones, las operaciones de cash in (depósitos en las billeteras) son las que tienen mayor participación sobre el total, mientras que en cuanto a los montos movilizados, el cash out (que es la conversión de efectivo a dinero electrónico, a la inversa del cash in) es el trámite más utilizado.

El pronunciado salto de las billeteras electrónicas se dio durante el año 2020, con la crisis sanitaria por Covid-19.