Billetaje electrónico: ¿Qué pasa si se roba la tarjeta o el bus se avería?

En una entrevista concedida al programa La Lupa, emitido por Telefuturo, Britos describió las diferencias sobre las dos tarjetas de pago electrónico que estarán disponibles para los usuarios.

La tarjeta Jaha, perteneciente a la firma Epas SA, podrá ser adquirida en locales con el servicio de Aquí Pago o Pago Express. El costo de la tarjeta será de G. 10.000 e incluye dos viajes diferenciales de G. 3.600.

La tarjeta Más, de la empresa TDP SA, podrá ser comprada en puntos de venta de la quiniela, el monto a abonar es de G. 6.000.

Los plásticos son interoperables y pueden ser utilizados indistintamente en todos los validadores, sin importar la empresa a los que pertenezcan.

Ambas tarjetas podrán ser cargadas en los puntos de Aquí Pago, Pago Express o servicio de POS.

El viceministro recomendó personalizar la tarjeta de pago, ya que en caso de extravío o robo la tarjeta personalizada podrá ser bloqueada. Esta opción no está disponible para las tarjetas que no tengan registrado un usuario específico. Registrar la tarjeta a nombre de una persona no tiene costo.

Pedro Britos también mencionó que el sistema prevé el caso de que un bus presente un desperfecto mecánico y no pueda continuar con el trayecto. Entonces, se hará una devolución del pago del pasaje reponiendo el monto a la tarjeta.

Tarjeta para no videntes y estudiantil

Además de las tarjetas generales, también serán emitidas otras dos diferenciadas: una para personas no videntes, que por ley están exoneradas del pago del pasaje en el transporte público, y otra para estudiantes.

La tarjeta para personas no videntes será entregada desde la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis). Entretanto, la estudiantil será emitida a través del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

El billetaje electrónico consiste en un sistema de pago que no requiere utilizar dinero en efectivo, sino una tarjeta magnética en la que deberá cargarse saldo. El pasajero tendrá que aproximarla a un aparato electrónico denominado validador, que estará instalado en cada unidad del transporte público de pasajeros.

Una vez que el equipo reconozca la tarjeta, habilitará el ingreso hacia el interior del bus. Cada vez que se use, se irá descontando el saldo disponible en ella.