Berizzo refresca en parte decisiva

“Es un partido que exigirá mucho esfuerzo físico y serenidad para usar bien la pelota cuando pase por nuestros pies. Esquema protegido en defensa y en ataque poder aportar gente, que la posesión nos dé profundidad. Gente que sea capaz de correr, refrescaremos el equipo, mucha gente que no jugó el domingo será parte del equipo”, sumó el DT, que no dio pistas de las inclusiones.

Aferrado al cargo. “Si mañana perdemos ante Bolivia, no estamos fuera, seguiremos luchando por llegar al Mundial. Hay que seguir, faltan partidos. Todo sigue después. Las Eliminatorias exigen ganar todos los partidos”, expuso el argentino ante la consulta de una posible derrota, asegurando acerca de su continuidad en el cargo: “No existe ningún problema con mi contrato, sabré qué hacer en su momento, la Federación no me debe nada, no tengo cláusula de salida. No tienen que pagarme nada por despedirme, el problema es confiar en Paraguay, confiar en nosotros, no autodestruirnos. Ningún problema tengo para irme a casa. Lo económico aquí no importa en lo absoluto”.

Berizzo disputará su partido número 31 con la Albirroja en dos años y medio de proceso, habiendo logrado solo 7 triunfos.



El DT argentino de la Albirroja prepara variantes para el juego clave de hoy frente a Bolivia.



Alonso, con fuerte mensaje grupal

“La realidad es que estamos a tres puntos de zona de clasificación, lastimosamente a algunos no les gusta eso y a otros sí”, expuso el defensor paraguayo Junior Alonso, agregando a la idea que un triunfo hoy “nos coloca ahí de vuelta en la lucha”.

El zurdo además apuntó acerca del momento del equipo: “El único argumento que tenemos es entrenar. En este lugar, hablando y contando números no vamos a convencer a la gente, ellos creerán en nosotros en la medida que nosotros podamos darles resultados”.

Acerca del grupo, el defensor fue claro enviando un mensaje para los que se bajaron en este último combo: “La gente que está aquí esta porque cree, porque le gusta, sería mucho más fácil para nosotros decir no a la Selección y desligarnos del problema”. Dos que se bajaron de la última citación fueron Juan Espínola y Lorenzo Melgarejo.



“Una victoria nos acerca. Tenemos que dar una muestra de cambio, de rebeldía, fue un partido muy bajo de parte nuestra”.



