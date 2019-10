Battaglia reemplaza a Ángel Martínez en Atyrá

Juan Manuel Battaglia fue presentado ayer como nuevo técnico de Atyrá tras el alejamiento de Ángel Martínez por desavenencias con el presidente Rubén Deggeller, quien echó a todo el plantel y el cuerpo técnico por solidarizarse con cuatro futbolistas, que fueron separados por supuesto “bajo rendimiento”.

Ayer al mediodía, Martínez aseguró en comunicación con la 1080 AM, que no va a volver a dirigir a Atyrá. “Yo tengo muy marcados mis objetivos. Mi vida es blanco o negro, no puedo ser gris”, expresó. “Hay jugadores que tampoco quieren volver, se sienten tocados en su honorabilidad y hay algunos que sí por alguna necesidad, seguramente”, agregó.