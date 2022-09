Barros Schelotto planifica una base

Analizando dos jugadores ausentes como Iván Caza y Carlos González, el entrenador puntualizó: “Cazal está en adaptación en Lanús y citarlo sin estar jugando no es bueno para el, pero nos dejó muy conforme cuando estuvo, mientras que Carlos no está por que consideré verlo a Ferreira, pensamos que es el momento de Sebastián pero quedamos muy conforme con González por lo hecho ante México”, remarcando: “Es una decisión del Cuerpo Técnico los nombres, pero cualquiera pudo ser citado”, con respecto a la ausencia de jugadores de Cerro Porteño y Guaraní.

Respecto al microciclo del mes anterior, que culminó con el amistoso y triunfo sobre México por 1-0, Barros Schelotto expuso: “Balance altamente positivo, este tipo de trabajos nos permite conocer al jugador cara a cara, al tenerlo podemos conocerlo mucho más, cosas específicas, fue muy bueno haber conocido a varios nuevos nombres y eso se reflejó en la cancha por que el resultado fue bueno”.

MÁS PRUEBAS. “Queremos que la fecha de noviembre sea fecha FIFA, porque ahí es solamente FIFA para las selecciones clasificadas al Mundial y es injusto que los que no vamos al Mundial, lleguemos con menos partidos al año que viene”, explicó el director Deportivo de la Albirroja Justo Villar.

El ex capitán Albirrojo además agregó: “Hay conversaciones con algunas selecciones, aunque los mundialistas generalmente no quieren arriesgar demasiado faltando tan poco... Con selecciones no mundialistas estamos más avanzados y estas selecciones son las de Sudamérica”.



El DT albirrojo expuso además su conformidad con el microciclo.