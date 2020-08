Barcelona y Bayern golean y se verán la cara en cuartos

El conjunto catalán impuso mucha superioridad para superar por el marcador de 3-1 al Napoli italiano que sobre el final intentó la remontada, pero no lo consiguió. Clément Lenglet puso el 1-0 del Barca a los 10 minutos. Lionel Messi aumentó la diferencia a los 23 y Luis Suárez, de penal, marcó el tercero a los 44. Kalidou Koulibaly cometió una falta muy violenta contra Messi. Lorenzo Insigne descontó de penal. Resultado global de 4-2 para los catalanes que sueñan con alcanzar la orejona por sexta vez en su historia.

SUPERIOR. Bayern Múnich fue otro de los que obtuvo su boleto a Lisboa al terminar de liquidar el expediente llamado Chelsea y volver a golearlo, esta vez por 4-1 con goles de Robert Lewandowski en dos oportunidades, Iván Perisic y Corentin Tolisso. El gol del honor para los blues fue obra de Tammy Abraham. Global de 7-1 para los bávaros que medirá al Barcelona en una de las series más parejas de la competencia.

Los emparejamientos y días de los partidos de cuartos de final quedaron de la siguiente manera: Para el miércoles 12 de agosto: Atalanta vs. París Saint Germain. El jueves 13: Leipzig vs. Atlético de Madrid. El viernes 14: Barcelona vs. Bayern Múnich y el sábado 15: Manchester City vs. Lyon. Todos los partidos están marcados para las 15:00.

A partir de esta instancia las series se definirán a partido único, en Lisboa, Portugal, sin presencia de aficionados. Las semifinales se jugarán el 18 y 19 de agosto, y la final el domingo 23.