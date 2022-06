Ballet celebra su 50 aniversario con Las moradas de Teresa

La puesta aglutina a más de 170 personas, entre bailarines, músicos, actores de primer nivel, vestuaristas y escenógrafos, productores, etcétera.

“Tenemos a seis bailarinas en el rol de Santa Teresa, para una temporada de 11 funciones, prácticamente dos funciones para cada una, lo cual me alegra mucho”, comenta Miguel Bonnin.

El director revela que sorprendieron a Macarena Vallejo y Agustina Torres con sus roles, y además, la evolución de Nani Fernández, “que ya lo bailó excelentemente, y lo va a repetir, además de Sonia Soto, que cada vez está mejor, Maia Ayala y Cristina Báez”.

POSPANDEMIA. Bonnin confiesa que los bailarines de la compañía irradian entusiasmo al volver a las grandes presentaciones, luego de la pandemia. “Su entusiasmo nos emociona, nos da ganas de seguir trabajando. Se nota que tuvieron algo importante que les faltó y que en este momento está dispuesto a todo”, refiere.

Acerca de por qué iniciar la temporada con Las moradas, Bonnin recuerda que se debe a que la compañía quedó “en deuda” con la obra, por no poder presentarla con orquesta, “por cuestiones presupuestarias no lo pudimos hacer, entonces este año, teniendo en cuenta que son los 50 años del BCMM, queríamos hacer uno de los ballets místicos, que es algo que nos representa, porque no todas las compañías bailan este tipo de obras”, dijo Bonnin.

SUPERPRODUCCIÓN. Las moradas de Teresa es una superproducción que reúne a emblemáticas figuras del teatro, la música, además del ballet, pues participarán Margarita Irún, José Luis Ardissone, Ana Ivanova, Pedro Acosta, y los invitados especiales del exterior, José Miguel Évora y su hija, la cantante Gala, quien cantará los poemas de Santa Teresa. Se suman el coro estable de la Catedral de Asunción, Schola Cantorum, dirigida por Enrique Alfonso.

MÁS EVENTOS. El Ballet Clásico y Moderno presentará también este año, un libro, además de una gala que incluirá extractos de los ballets Giselle, La Bayadère, Don Quijote, Bésame y otras, para agosto, y en octubre, se disfrutará El lago de los cisnes.



El Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción, dependiente de la Dirección General de Cultura de la Municipalidad de Asunción, bajo la dirección artística de Miguel Bonnin, inicia su temporada 2022, año en que celebran los 50 años de su creación.