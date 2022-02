Bachi justifica que ex presidente de INC esté en Grupo Cartes

Abdo dijo que Cartes llevó al ex presidente de la INC Jorge Méndez, como gerente de su cementera privada, aprovechándose de información valiosa.

“Quieren volver para ser tan patriotas de sacar conocimiento del Estado para hacer una cementera que le compita a la INC, donde el ex presidente hoy está a cargo de la empresa privada. O no es el ex presidente de Petropar hoy gerente de Enex”, expresó Marito.

Este hecho se denomina puerta giratoria, que consiste en que un funcionario del Estado se traslade al sector privado obteniendo beneficio de su anterior cargo. El proyecto de ley de conflicto de intereses contempla esta figura, que no existe actualmente en la legislación nacional. “Por qué no le sugerimos a Horacio que le lleve como gerente de Enex a Patricia Samudio o también se enojarán los Añetete, perdón, Fracaso Republicano, por la fuga de cerebros. Otro dato, el presidente de INC en el gobierno anterior estaba en una cementera privada, Yguazú, en Villa Hayes, y de ahí se le captó; la gran pregunta: por qué no le ofrecieron continuar; claro, ahora INC pierde USD 50.000.000 y el problema es la competencia”, criticó Bachi.

Jorge Méndez fue cuestionado por el manejo de los USD 80 millones de los bonos para mejoras en la estatal. Además, Contraloría en su momento lo investigó por un daño de USD 15 millones durante su gestión.



El presidente de la INC en el gobierno anterior estaba en una cementera privada, Yguazú, en Villa Hayes.

Basilio Núñez,

diputado de la ANR.