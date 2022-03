Carlos González, uno de los tres desaparecidos desde el 5 de marzo pasado, en Yby Yaú, habría servido de vocero del grupo criminal para hacer llegar el planteamiento.

Según afirma el comisario Nimio Cardozo, jefe de Antisecuestro de la Policía Nacional, tanto Óscar Denis como Edelio Morínigo están en la misma situación que Lichita: “No se sabe nada de ellos”.

Cardozo aseguró que tras la denuncia de la desaparición de la menor se inició una investigación y se la buscó. “Todos los datos fueron entregados a la fiscala de la Niñez y la Adolescencia Karina Sánchez.

El jefe de Antisecuestro sostuvo que el planteamiento del EPP carece de lógica al pedir información sobre una persona que ellos deberían saber dónde está.

Lea más: EPP pide datos sobre joven desaparecida a cambio de informar sobre Óscar Denis y Edelio Morínigo

“La persona que realmente sabe qué pasó con la menor es Liliana Villalba, quien está detenida, pero ella no habla. Si supiéramos su paradero, seríamos los primeros en decir. Para nosotros sería como una victoria saber dónde están los secuestrados”, aseguró Cardozo a Última Hora.

Familias pidieron respuestas

Tras el planteamiento del EPP, tanto Obdulia Florenciano (madre de Edelio) como la familia de Óscar Denis, se comunicaron con las autoridades para conocer las acciones que se adoptarán respecto al pedido del grupo criminal.

Según comentó doña Obdulia en conversación con Última Hora, el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, le aseguró que las fuerzas de seguridad no tienen retenida a la niña y consideró la propuesta como una “traba” del grupo criminal.

“Las autoridades aseguran que no saben nada de la joven. Todas las personas con las que hablé me dicen que no saben el paradero de la joven que se perdió. A nosotros nos cae el problema porque esperamos que nos den información, pero tampoco podemos asegurar que ellos (FTC) la tengan secuestrada. Las autoridades nunca mencionaron sobre alguna búsqueda”, dijo.

Por su parte, Beatriz Denis afirmó que conversaron con las autoridades y la respuesta fue que ellos desconocen el paradero de la adolescente buscada por el EPP.

Nota relacionada: Investigan extraña desaparición de peones en Yby Yaú

“Yo llamé a las autoridades, hablé con el ministro del Interior, pero no saben ni sabemos nada de Lichita. Lo que sabemos es que papá fue secuestrado por el tío de ella. También queremos saber dónde está. Dicen que Liliana fue la que la llevó hasta ahí y ella es quien sabría sobre ella. Nosotras estamos más que interesadas en encontrarla”, expresó Beatriz a Última Hora.

Las familias de los secuestrados piden nuevamente a los integrantes del grupo criminal que se comuniquen con ellos para brindarles información sobre sus seres queridos.

Edelio Morínigo está secuestrado desde el 5 de julio de 2014, mientras que Óscar Denis fue secuestrado el 9 de setiembre de 2020.