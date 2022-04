Autoridades del BCP van hoy al Senado a dar explicaciones

La convocatoria se dio luego de que la entidad envió semanas atrás informes tachados tras un requerimiento de la Cámara Alta con relación al ex presidente Horacio Cartes y el vínculo de González Daher con la Financiera Ara.

Al respecto, el senador Jorge Querey señaló durante la sesión de ayer que “el Banco Central deberá explicar por qué ha actuado con encubrimiento, y no hay amparo, ni ley que sirva si está por debajo de lo que establece la Constitución. Vamos a discutir cuál fue el papel que le cupo en aquella ocasión con respecto a la Financiera Ara”, sostuvo el senador del Frente Guasu.

El Banco Central del Paraguay emitió un comunicado señalando que los datos solicitados por el Senado son de carácter reservado.

“El BCP, el Directorio y su presidente deberán aclarar encubrimiento, colusión y eventualmente otros delitos. Deben hacer esa aclaración, si no la hacen, deberán responder por qué no hacen si no se dio la prescripción”, agregó Querey.

La reunión de hoy será de carácter reservado y se aguarda que en la ocasión las autoridades de la entidad aclaren todas las dudas.