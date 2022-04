Audios filtrados de esquema narco revelan pago por libertad a policías

ESCUCHE LOS AUDIOS A LAS 08:00 EN MONUMENTAL 1080 AM

Estos audios de conversaciones telefónicas entre estos presuntos integrantes de la estructura criminal develan detalles de la liberación y, sobre todo, resalta el nombre de un conocido político colorado vinculado al esquema delictivo.

A continuación, trascribimos parte de algunos de estos audios filtrados al equipo periodístico de ÚH y que se podrán escuchar a través de Radio Monumental 1080 AM.

El 29 de julio de 2021, una persona identificada como “Javier” llama a su celular a Paola Espinoza. La mujer es pareja de Ariel Aguilar alias Monchi. La comunicación telefónica ocurre dos días después de la incautación, en la ciudad de Fernando de la Mora, de casi 3 toneladas y media de cocaína. Como resultado de este operativo se encuentran imputados y guardan reclusión Juan José Dubini Franco, su hijo Juan José Dubini Verdún, Bruno Ciancio Amarilla y Alberto Martínez Romero.

Javier pregunta a Paola por Monchi, y ella le responde que nada sabe de su paradero. Javier supone que Monchi se ha escondido y le comenta entonces que algunos miembros de la organización fueron detenidos. Javier mismo fue detenido; asimismo, un tal Édgar, pero a las pocas horas quedaron en libertad tras pagar a la policía.

Paola: –¿Qué pasó Javier?

Javier: –Se cayó allá en São Paulo el dueño que está esperando la mercadería y se cayó en Ciudad del Este cuando estaba sacando la plata para pagar la mercadería. Y yo me caí atrás de ellos, que les iba a entregar la mercadería. Por tráfico criminal internacional de drogas.

Paola: –¿Ariel dónde está?

Javier: –Okañy ha’e (se escondió). Él estaba en casa, entonces cuando se me agarró, él me había llamado pero no podía atenderle. Y se le agarró a ese de la Nissan Patrol también (Édgar Gamarra Silva).

Paola: –¿Ya le soltaron?

Javier: –Sí, salimos todos porque pagamos.

Paola: –¿Hay orden de captura o algo por Ariel?

Javier: –No, nadie le mencionó a él. Todos se callaron.

En otra comunicación, esta vez ya con Monchi, Javier confiesa que pagó G. 5 millones para su liberación. Relata que inclusive fue escoltado por la policía hasta su residencia.

En cambio, Édgar Gamarra tuvo que pagar mucho más, ya que en su poder se encontró un arma de fuego, se le escucha decir a Javier. Ariel, alias Monchi, comenta que los efectivos policiales le sacaron 120.000 dólares a Gamarra.

Tanto Javier como Gamarra fueron detenidos el mismo día, pero en distintos procedimientos en Ciudad del Este. Estuvieron unas horas en sede de Investigaciones de la Policía, según el audio filtrado de la conversación entre Javier y Ariel.

Javier: –Yo vine hasta casa en mi vehículo y ellos (los policías) vinieron detrás y me esperaron en frente. Saqué los G. 5 millones y les entregué (el audio original es en guaraní). Édgar Gamarra es uno de los investigados en el marco de la reciente operación A Ultranza Py. El mismo, según las investigaciones, forma parte de una estructura dedicada al narcotráfico. Salta conexión con un político que ocupó alto cargo en este Gobierno.

Se cayó en São Paulo el dueño que está esperando la mercadería (...). Yo me caí atrás de ellos, que les iba a entregar la mercadería. Por tráfico internacional de drogas.

Yo vine hasta casa en mi vehículo y ellos (los policías) vinieron detrás. Me esperaron en frente de casa. Saqué los G. 5 millones y les entregué. Javier, liberado.

Ligado a detenido en operación antidroga

Audios filtrados de Édgar Gamarra Silva revelan su conexión con Édgar Cantero Martínez, procesado por tráfico de drogas y recluido en Emboscada. Cantero cayó en febrero de 2021, tras la incautación de 1.344 kilos de cocaína en la estancia El Tigre (Chaco). El 27 de julio del mismo año, en un operativo en Fernando de la Mora, se incautaron 3.415 kilos de cocaína. Los investigadores señalaron que la droga decomisada pertenecía a la misma estructura criminal desmantelada en el Chaco.