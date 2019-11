Asunción en riesgo de otra demanda por estacionamiento

La relación existente entre la Municipalidad de Asunción y la empresa Vector y Asociados SA, que explota el estacionamiento subterráneo de la Plaza de la Democracia, se va enturbiando a raíz de la insatisfacción de un lado y otro con relación al porcentaje de ganancias que genera el negocio y al incumplimiento de las condiciones que en su momento fueron contempladas en la adjudicación.

Según lo expresado por el director de Asesoría Jurídica de la Comuna capitalina, Juan Carlos Ramírez Montalbetti, la institución municipal apenas está recibiendo en concepto de canon el 1% de los ingresos que deja este negocio, el cual era del 5% cuando se efectivizó en el año 1993, lo cual considera insuficiente y a su criterio amerita la rescisión. Indicó que ya conversó sobre este tema con varios concejales, pero que a la fecha no tuvo el acompañamiento de la Junta Municipal. El profesional señaló que en este caso se podría aplicar la figura que en las leyes se conoce como rescate de la concesión, que sería una decisión administrativa unilateral, no descartando que ello pueda derivar en una demanda a ser promovida por la parte afectada. “El porcentaje que recibimos es irrisorio y es una explotación que la heredamos de épocas anteriores”, sostuvo y manifestó que la referida empresa logró ampliar el plazo de concesión hasta el 2033, que es un tiempo que excede a esta y a varias administraciones municipales. DESCARGO El ingeniero Norman Dumot, en representación de la firma Vector y Asociados SA, resaltó que la Comuna asuncena nunca hizo cumplir la exigencia que tenía esta licitación internacional de prohibir la apertura de otros locales dedicados al mismo rubro en un radio de 200 metros a la redonda de la entrada y salida del estacionamiento subterráneo. “Mientras estábamos construyendo, ya empezaban a habilitar otros estacionamientos dentro de la distancia prohibida. Tratamos de negociar para que se cierren, pero nunca lo logramos. Por eso entramos en un juicio que llevó unos diez años, pero esos locales seguían funcionando y siguen abiertos hasta ahora. Por eso se bajó del 5 al 1% y se extendió por diez años más, hasta el 2033”, apuntó. Precisó que contabilizaron 18 playas de aparcamiento que estaban dentro de los 200 metros señalados en la adjudicación, lo cual torna inviable el recupero de toda la inversión realizada en la Plaza de la Democracia, que en ese tiempo alcanzó los USD 4 millones, al tiempo de agregar que tienen 360 espacios en dos niveles que no suelen ocuparse a pleno, menos en horas de la noche. Dejó en claro que en caso de que la Municipalidad de Asunción se decida a impulsar la rescisión, necesariamente deberán analizar alguna acción legal, “porque nos veremos perjudicados”, expresó. Lamentó que en su caso tengan tecnología de punta, sistema contra incendio, detector de monóxido de carbono, baños sexados, rampas de entrada y de salida, cuando los demás estacionamientos no tengan toda esa infraestructura y los autos entren y salgan por una misma boca, con el peligro que ello implica.

El asesor jurídico de Comuna capitalina plantea rescindir concesión por explotación de la Plaza de la Democracia. Vector advierte con una acción legal por perjuicios.



