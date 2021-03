Los padres señalan que no existe ninguna evidencia que permita relacionar el actual incremento de contagios con el retorno a las instituciones educativas y que por ende no existe evidencia de que las escuelas sean focos de contagio.

Asimismo, reclaman que el Ministerio de Salud haya aprobado un protocolo de vuelta a clase, y con base en dicho protocolo las instituciones educativas hayan realizado las inversiones para las adecuaciones edilicias y sanitarias para el cumplimiento estricto de dicho protocolo.

“Los niños y adolescentes deben permanecer en las aulas atendiendo a la necesidad de recuperar el nivel de calidad de la educación que, pese al esfuerzo realizado por alumnos y docentes, no fue igual con el sistema virtual”, mencionan en el comunicado.

Recalcan que los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo encuentran en las clases presenciales el sostén emocional y el acompañamiento pedagógico para un aprendizaje adecuado.

Igualmente, Fedepar lamenta que hasta el momento no fue debidamente valorado por las autoridades sanitarias el impacto del encierro en la salud mental de los niños y adolescentes, pese a existir innumerables advertencias sobre el particular.

“Conscientes de los riesgos inherentes a la pandemia, los padres de familia, quienes detentan la patria potestad, han optado por enviar a sus hijos a los colegios firmando y entregando a las instituciones educativas los documentos de asunción de responsabilidad, por lo que exigimos que se respete la voluntad expresada por una inmensa mayoría de padres”, exigen.

Además, objetan que luego del largo y penoso encierro el año 2020 toda actividad productiva, industrial y comercial han vuelto a una casi plena normalidad, de modo que no existen argumentos para que la educación no siga los mismos pasos.

Finalmente, instan a que el Gobierno Nacional escuche a más del 80% de padres de familia que han optado por la educación en modalidad presencial y que no genere un nuevo foco de conflicto con la comunidad educativa, que necesita calidad en la educación y previsibilidad en su actividad.

“El problema de contagios no está en la escuela, está en la sociedad”

Por su parte, Luis Ramírez, representante de colegios privados aseguró a Telefuturo que las nuevas medidas tomadas por el Poder Ejecutivo de suspender las clases presenciales desde este jueves no contribuirán en el descenso de contagios.

“No va a contribuir con la solución que se está esperando, no va a contribuir porque el problema de contagios no está en la escuela, está en la sociedad. El problema está en todas esas actividades clandestinas que se hacen, las actividades que se realizan sin protocolo sanitario y fuera de horario, ahí está el contagio”, afirmó.

Dijo que la escuela es una consecuencia de lo que está pasando en la sociedad y el relajamiento social.

“Si las medidas no se toman en los lugares que se tienen que tomar, en las situaciones en las que la sociedad hoy está funcionando y produciendo los contagios no sirve cerrar las escuelas, no va a detener el contagio y sí va a tener un retroceso en la educación y un daño emocional en el niño. La escuela es un espacio seguro”, puntualizó.

El MEC anunció que las restricciones para las instituciones educativas irán desde el jueves 18 de marzo al domingo 4 de abril y serán aplicadas en 23 ciudades.