Asesinan a puñaladas a un hombre de 50 años en Capiatá

El jefe de investigación de Central, Rubén Paredes, señaló en NPY que se manejan varias hipótesis. “Apuntar a una sola es difícil”, enfatizó, ya que manejan que de acuerdo a los testimonios recabados pudo haber sido tanto un robo como una discusión.

“El señor estaba tomando, hubo una posible pelea, porque la puerta estaba abierta. Además, el hermano sostiene que es una persona violenta cuando toma. También se llevó el celular (del fallecido)”, indicó el uniformado.

Torres Ruíz Díaz, además de su teléfono móvil, también fue despojado de su billetera y de su cédula de identidad, que fueron posteriormente encontradas en la calle.

Uno de los hermanos, que vivía en otra habitación del mismo inquilinato, comentó que la víctima estaba consumiendo bebidas alcohólicas cuando él había llegado en la noche del martes, a las 23.00.

“Yo vine y él estaba sentado acá (frente a su cuarto). Hubo una comunicación, no sé con quién, a las 1.06. Yo me levanté y ‘Ramón’, dijo él. Salí y le encontré tirado, pero yo no sabía que él estaba herido. Pensé que estaba tendido por borracho”, manifestó.

El comisario Paredes reforzó esta versión, indicando que se dieron cuenta que el hombre estaba sin signos de vida recién cuando lo iban a levantar con otro amigo del suelo, para llevarlo a su cama.

“Un detalle importante que se dio es que el arma blanca con el que se cometió el homicidio era muy fina, por eso la herida no sangró”, subrayó.

La pesquisa del caso sigue en curso. El jefe de investigación de Central señaló que pedirán registros de los circuitos cerrados de la zona y del lugar donde fueron hallados el documento y la billetera del fallecido.