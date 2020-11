Asegurada ingresó al IPS por cálculos renales y terminó sin dos piernas

La internauta relató que la cirugía de la mujer se pospuso varias veces por el coronavirus y que cuando al fin le iban a operar, saltó una infección urinaria, por lo que le dieron medicamentos y reprogramaron la cirugía.

Embed Una amiga de 36 años, ingresó a quirofano esta semana por piedras en el riñón y va a salir del hospital con las dos piernas amputadas a la altura de la cadera. — Vero Piris (@Berro_con_limon) November 22, 2020

Asimismo, detalló que cuando llegó el día le abrieron el riñón y estaba lleno de pus, por lo que hicieron todo lo posible para controlar la infección y salvar lo que podían del riñón y tras salir del quirófano la llevaron a la Unidad de Terapia Intensiva.

Le puede interesar: Denuncian muerte de una persona por supuesta falta de médicos en IPS

Al siguiente día, se percataron de que la mujer tenía trombosis en ambas piernas y que pasaron 12 horas sin que estas reciban oxígeno, por lo que tuvo que volver al quirófano y la abrieron para retirar los coágulos y le amputaron ambas piernas, manifestó.

También se dieron cuenta de que la mujer estaba anémica y que necesitaba 12 donantes en la primera intervención. Finalmente, contó que la mujer tiene dos hijos de 7 y 2 años.

Versión del Instituto de Previsión Social

El doctor Óscar Franco, director médico del Hospital Central del IPS, expresó a Telefuturo que, según el informe que tiene, el riñón estaba muy comprometido y se dio la coagulación de la sangre de las piernas, por lo que para salvarle la vida le amputaron las piernas, pero que de igual manera van a llamar a una junta médica para investigar el caso.

Le puede interesar: Padres de bebé fallecido denuncian supuesta negligencia en IPS

También dijo que la mujer tenía litiasis renal, que causaba infecciones repetidas del riñón, formando tejido fibroso de cicatrización duro, tras destruir el tejido renal.

Mencionó que se pudo haber tocado esa arteria y desencadenar en una trombosis durante la operación.

Otros desgarradores relatos en redes sociales

“Mi prima está en terapia también de IPS, hace ocho días fue con un dolor muy fuerte y no le encontraban nada, le mandaron a su casa de vuelta, volvió lunes porque no aguanto más y tenía una peritonitis de siete días de evolución, ahora lucha por su vida” escribió otra internauta de nombre Clarita Ávalos Nuzza.

Otra asegurada afirmó que también tuvo una mala experiencia en IPS Central cuando estaba embarazada de 33 semanas.

“Llegué con desprendimiento, pero mi beba aún estaba con latidos, llegue a eso de las 12.50, me revisaron, me dijeron que no estaba aún para parto, pero yo llegue con sangrado ahí. Luego de tres horas, cuando ya no sintieron el latido de mi bebé, se desesperaron y de urgencia me hicieron una cesárea, pero mi bebe ya estaba muerta; ni siquiera me mostraron, todos los que están hay son residentes ,no son doctores profesionales, ya pasó nueve meses de esto”, denunció Magui Benítez.

“A mi papá le operaron de piedra en IPS y a las 24 horas falleció. Le perforaron aparentemente uno de los intestinos y esto le produjo una sepsis y murió al día siguiente. No hubo grabación de la cirugía y el expediente estaba casi vacío. Para esos (...) él solo murió y ya. Es un matadero” expresó la usuaria Gaby Espínola.

“Mi mamá es víctima de una mala praxis, entró completamente sana a quirófano y salió cuadripléjica con daño cerebral irreversible. Sé lo que es estar de este lado y que nadie se haga cargo de lo que hicieron. Hace dos años y medio que nosotros esperamos respuestas. Muchas fuerzas”, manifestó Lucía.

“Mi papá tenía cáncer y diabetes. Cuando se internó le tiraron en un sala donde había pacientes de enfermedades respiratorias. Le agarro neumonía allí, después una infección hospitalaria y se fue en dos días. Tenía 55 años”, sostuvo otro usuario.