Padres de bebé fallecido denuncian supuesta negligencia en IPS

Claudio Valdez, padre del bebé fallecido, denunció una supuesta negligencia médica registrada en Hospital Central del Instituto de Previsión Social ( IPS ). Señaló que su hijo tenía insuficiencia hepática leve y aseguró que los médicos no le informaron de que en el país no existe especialista en esta área, supuestamente, tampoco le dejaron que sea evaluado por otros especialistas para trasladarlo a la Argentina.

El hombre contó que esperaba ansioso la llegada de su primer hijo, sin embargo, su calvario inició hace 39 días, cuando el pequeño nació –a través de un parto por cesárea– y se retiraron del IPS a los tres días.

Valdez manifestó que al abandonar el hospital se percataron de que el pequeño tenía la piel amarilla, por lo que regresaron al nosocomio, donde los médicos le dijeron que "quitándolo al sol" se solucionaría el problema.

Pasaron cinco días y el niño tuvo vómitos, por lo que fueron a la Clínica Periférica de Ingavi del IPS, en donde el bebé permaneció internado 12 días, de acuerdo con el testimonio del padre.

"De ahí, había sido, salió un diagnóstico donde ya decía que tenía insuficiencia patológica leve. Ellos en ningún momento se dignaron a decirnos que ya había una insuficiencia pero leve. Nos decían que ellos no tenían la posibilidad de darle un seguimiento, una cura, podían habernos dicho para buscar ayuda fuera del país", lamentó Claudio Valdez, en comunicación con NoticiasPy.

Médicos no permitieron que sea evaluado por otros especialistas

Los padres llevaron al IPS un equipo médico privado para realizar una evaluación al pequeño porque querían trasladarlo a la Argentina, sin embargo, los médicos no permitieron que otros especialistas inspeccionen al menor.

"Esa gente no nos dejó que se haga una evaluación como se debe, en todo momento rechazaban cualquier otro médico de afuera, para que le haga una evaluación a mi hijo, porque seguramente ellos le querían seguir estudiando", lamentó Valdez.

Mencionó que los médicos en ningún momento le dijeron que en Paraguay no había un hepatólogo pediátrico y que contactó con hepatólogos de adultos para ver si le daban una alternativa para la vida de su hijo.

"El Hospital del IPS hizo caso omiso a todas las súplicas que nosotros estábamos realizando", refirió.

Desde el IPS investigarán el caso

Armando Rodríguez, presidente del Instituto de Previsión Social, manifestó que el diagnóstico del bebé era insuficiencia hepática leve y era candidato para un trasplante hepático, cuyo procedimiento no se realiza en Paraguay.

"En el país no hay especialista y no se hace trasplante hepático en niños. Se tienen cinco casos de trasplante hepático en adultos, pero no se cuenta con especialistas ni experiencias en niños, ni en el IPS ni en el Ministerio de Salud", aseguró Rodríguez a NoticiasPy.

Rodríguez lamentó la situación por la que atraviesa la familia y también que no hubo una buena comunicación. "Probablemente, se pudo haber tomado la decisión de trasladarlo a Argentina, porque es el lugar más próximo y donde más experiencias se tiene", sostuvo.

Dijo, además, que si hubiera habido una posibilidad de atenderlo en otro hospital del país habrían hecho todo lo posible para trasladarlo.

El presidente del IPS dijo que se comunicará con la gerente de Salud para que se haga una investigación. "Voy a instruir a la gerente de salud para una investigación y pondremos a conocimiento de la opinión pública todo lo que ha pasado", explicó.

Aclaró que en el IPS hay especialistas hepáticos, lo que falta son cirujanos que realicen la operación de trasplante en niños.

Asimismo, Claudio Valdez, padre del bebé, refirió que en el hospital le dieron el alta médica y le dijeron que lleven a su hijo a su casa. Ante este hecho, Armando Rodríguez reiteró que investigarán.

"Es muy grave que se le haya dado el alta estando en las circunstancias en las que estaba", aseguró Armando Rodríguez.