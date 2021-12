Asatur y Aavip piden a Dinac la intervención de aerolínea

La nota remitida a Félix Kanazawa, titular de la Dinac, indica que la solicitud de intervención inmediata de parte de la institución se debe a las reiteradas cancelaciones de vuelos de Eastern Airlines y la falta de una compensación adecuada a los pasajeros, debido a que los mismos no recibieron ningún tipo de asistencia de parte de la compañía, que fue la causante de las cancelaciones, después de que la tripulación del avión que debía venir a Asunción diera positivo de Covid-19.

En la nota, tanto la Asatur como Aavip, los principales gremios que aglutinan a las agencias de viajes y operadores turísticos del Paraguay, expresan su profunda preocupación a la Dinac por las reiteradas y repentinas cancelaciones de los vuelos que viene experimentando Eastern Airlines Inc. (Eastern) en sus operaciones al Paraguay.

“Estas cancelaciones, las cuales son comunicadas al público generalmente a último momento, producen serios perjuicios a los pasajeros y a los agentes de viajes que intermedian en la comercialización de boletos aéreos. Esta situación no puede escapar a la vigilancia regulatoria de la autoridad aeronáutica paraguaya”, indica la nota dirigida a Kanazawa.

Ante la ocurrencia de dichas cancelaciones, a la fecha, Eastern simplemente se limitó a ofrecer la devolución del boleto adquirido por el pasajero (o el tramo no cubierto, en el caso que el itinerario ya haya sido iniciado) y un voucher de USD 200 que solo puede ser utilizado en vuelos de la misma compañía. “Esta política de compensación es absolutamente insuficiente y no se encuentra acorde con lo estipulado en la legislación nacional, ya que no conlleva una reparación integral del daño causado por dicha línea aérea”, reclaman Asatur y Aavip.

comprar otros boletos. La nota dirigida a Kanazawa expresa que las agencias de viajes reportan que, en muchos casos, dada la poca frecuencia y la gran incertidumbre que rodea a toda la operación de Eastern, los pasajeros tienen que adquirir nuevos boletos aéreos con otras compañías aéreas.

“Debido a que dicha adquisición se realiza generalmente a última hora (con motivo de las cancelaciones de Eastern), esto genera costos adicionales, que hasta la fecha Eastern se niega sistemáticamente a reconocer”, señalan los gremios.

En este contexto, el pasajero (y en muchos casos la agencia) debe innecesariamente absorber los daños, ya que Eastern no repara integralmente los mismos, contraviniendo lo contemplado expresamente en la legislación nacional, por lo que instan a la Dinac a no permanecer ajena y pasiva ante esta situación.