Artistas internacionales de rock, reggae y reguetón en Paraguay

Entre los platos fuertes figura el retorno del mítico cantante británico Morrissey, quien cantará el miércoles 5, en el Centro de Convenciones de la Conmebol (Autopista Internacional y Avenida Sudamericana 3104) de Luque.

El show se iniciará a las 21.00 y las entradas van desde G. 200.000 hasta G. 600.000 en Red UTS.

Steven Patrick Morrissey, conocido por su apellido Morrissey y por encabezar la legendaria banda The Smiths, se presenta en el marco de su tour mundial que incluye a Sudamérica, donde revivirá los hits de The Smiths, como How Soon Is Now?, Bigmouth Strikes Again, There is a light that never goes out y otros, además de repasar sus canciones de su carrera solista.

El músico, que actuará por segunda vez luego de su show en el Yatch y Golf Club del 6 de diciembre del 2015, es reconocido como una figura clave en el surgimiento del indie rock y britpop.

FESTIVAL. Por otro lado, como parte del Brahma Experience Summer Fest se presentan el cantante colombiano de reguetón J Balvin, el vocalista boricua de reguetón y latin trap Bryant Myers y CNCO, grupo de pop latino formado en Miami. El show está fijado para este sábado 1, desde las 22.00, en el Jockey Club Paraguayo. Las entradas están desde G. 85.000 en Red UTS.

Igualmente, en el marco del Enigmática Fest que se inicia el viernes 14, sigue el sábado 15 y cierra el domingo 16, en el Club Mbiguá de Asunción, se prevé la actuación de más de 20 grupos musicales y djs locales, así como competencia de bandas, en tres escenarios con temática latina, rock y electrónica.

El grupo argentino de reggae Los Cafres cerrará este festival el domingo 16, a las 20.00, y las entradas valen G. 160.000 (solo para el show de Los Cafres) y G. 250.000 (combo por tres días), en venta en www.tuentrada.com.py.

Los Cafres, músicos de reggae, que ganaron fama a mediados de los 90, compartirá sus éxitos con los paraguayos.

De Soy Luna. La actriz y cantante mexicana Karol Sevilla, figura de la serie Soy Luna, llega al país con su tour Que se pare el mundo, que incluye una propuesta musical de pop. Actúa el jueves 6, a las 20.00, en el Polideportivo de la Secretaría Nacional de Deportes (Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón). Entradas desde G. 105.000 hasta G. 360.000 (Ticketea).

Además de actuar en la popular serie de Disney, Sevilla es yutuber y tiene gran éxito en las redes sociales.