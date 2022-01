Arrom-Martí: RREE ampliará pedido contra refugio político

“Venimos preparando la ampliatoria del pedido de revocatoria del refugio político, hace algunos meses, pero tropezamos con un problema que es presupuestario, porque tenemos una carpeta fiscal de más de mil folios y todo tiene que ser traducido al finés o al sueco. No aceptan que sea en inglés y tenemos dificultades operativas para conseguir la traducción en esos dos idiomas, además de presupuestarias, porque es muy costosa”, reconoció el viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Marcelo Scappini. El funcionario recordó que el tema se aborda en dos escenarios al mismo tiempo: Ante Finlandia y ante Uruguay. Este país otorgó inicialmente el refugio político a los tres paraguayos, fundadores y militantes del extinto partido de izquierda Patria Libre, vinculados con el secuestro de la señora de Debernardi. Además de dirigir el grupo embrionario que derivó luego en el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) dedicado al secuestro y extorsión de productores en la zona norte del país.

La Cancillería también preparan una nota de protesta por las declaraciones de Martí en una entrevista concedida a la mencionada agencia de noticias, donde vuelve a acusar a efectivos de seguridad del país de secuestro y tortura para que Arrom y Martí asumieran haber secuestrado a la esposa de del empresario Antonio Debernardi.

Tema ya juzgado por la Corte IDH que salió a favor del Estado paraguayo.

Ellos no tienen conculcados sus derechos civiles y no tienen restringida la expresión de sus opiniones, porque son refugiados, no asilados políticos, aclaró Scappini.

De todos modos se presentará la nota de protesta, mientras se termina de sustanciar la ampliación del pedido de cancelación del refugio que gozan desde 2019 los tres paraguayos en el país nórdico. “La nota será de reclamo y está en curso. Es independiente y más rápida que la presentación para reiterar que cancelen la calidad de refugiados políticos a estos connacionales que deben rendir cuentas ante la justicia paraguaya”, aclaró.

En Uruguay el pedido de revocatoria del refugio se judicializó, y Paraguay presentó un recurso a través de un abogado que se contrató para la causa, a finales de noviembre pasado, cuando Cancillería fue notificada al respecto.