Argentina honra a Luis Alberto Spinetta el día en que habría cumplido 70 años

Bajo las etiquetas de #SpinettaEterno y de #DíaNacionalDelMúsico miles de internautas comenzaron a publicar desde primera hora de la mañana mensajes en memoria del célebre compositor, hasta el punto de convertirlo en la tendencia de moda en Twitter.

En enero de 2015, Argentina promulgó una ley por la que cada 23 de enero se conmemora el Día Nacional del Músico en conmemoración del nacimiento de El Flaco.

Lea más: Google dedica su doodle a Luis Alberto Spinetta, mito del rock argentino

"El poeta y cantautor argentino es inspiración cotidiana para las generaciones de artistas emergentes, y en ese contexto, celebremos que la música se enseña en las escuelas teniendo en cuenta el lenguaje propio de su arte", expresó este jueves el Ministerio de Educación en su página web.

Aunque su recuerdo no solo está vivo en Argentina: otros países de Latinoamérica, como Chile, también han recordado a través de Twitter el aniversario de Spinetta, quien falleció en 2012 en Buenos Aires –donde también había nacido– a los 62 años por un cáncer de pulmón.

De hecho, la proyección internacional del músico se demuestra con tan solo abrir Google, que este jueves le rinde homenaje con un doodle en su recuerdo.

El doodle muestra una ilustración animada en verde de la figura de Spinetta tocando su icónica guitarra eléctrica roja y blanca junto a una imagen de su rostro de fondo, todo un tributo al álbum Artaud, publicado en 1973.

Entérese más: Familia de Spinetta publica disco que el músico dejó a medias antes de morir

Y es que el cantante porteño ha influido en artistas de todo el mundo, tanto fuera como dentro de su género: es el caso del rapero Eminem, que en su último álbum, Music to be Murdered By, lanzado sin previo aviso el pasado 17 de enero, incluye una canción que honra a Spinetta.

En el tema en cuestión, titulado Stepdad, el cantante estadounidense utiliza la guitarra y la melodía de Ámame Peteribí, un tema escrito por Spinetta y el resto de componentes de Pescado Rabioso en 1973.

La discográfica Sony Music aprovechó a su vez este aniversario para publicar Ya No Mires Atrás, un disco con material inédito que el músico grabó en su estudio La Diosa Salvaje entre 2008 y 2009.

A las conmemoraciones del mundo de la música y de sus seguidores se suma una iniciativa de Change.org, publicada en octubre del año pasado, que pide a la Legislatura porteña cambiar el nombre de la calle Iberá -donde se ubica la última residencia de El Flaco- por el de Luis Alberto Spinetta.

La iniciativa ya cuenta con más de 8.000 firmas, aunque para su tramitación exigiría un cambio legislativo, puesto que deben pasar diez años para nombrar una calle con el nombre de una persona fallecida.