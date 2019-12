La afectada imputó al suboficial Nery Marcelo Núñez por homicidio doloso por exacerbación emotiva. El procesado quedó detenido por pedido de la misma fiscala.

Núñez mató a un supuesto asaltante tras un atraco que perpetró la víctima el domingo pasado a una bodega en la capital altoparanaense.

Por su parte, el policía alegó que se llevaron su motocicleta y empezaron a disparar contra él, por lo que respondió para defenderse. El afectado estaba de franco, pero portaba su arma.

Nota relacionada: Policía imputado por homicidio alega que actuó en defensa propia

La imputación del agente policial motivó la crítica del ministro del Interior, Euclides Acevedo.

“Como ciudadano, no como ministro del Interior, me llama la atención la celeridad de la imputación para alguien que no estaba haciendo otra cosa más que cumplir con su deber. Si el policía por hacer su función va a ser imputado, le estás induciendo a que aplique la ley del ñembotavy, se haga lente hũ”, expresó el secretario de Estado.

Para el titular de la cartera de Seguridad, este tipo de medidas sume al cuadro policial a un estado de indefensión y total desmoralización.

El fallecido, identificado como Florencio Oviedo González, de 29 años, había sido condenado a 6 años de prisión por secuestro y tenía antecedentes por robo agravado, con libertad bajo medidas sustitutivas y prohibición de salida del país.