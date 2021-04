Anuncio de mujeres ante la Resurrección

El papa Francisco el año pasado en Santa Marta, refiriéndose al pasaje del Evangelio de San Mateo (28, 8-15) que describe cuando “las mujeres van adelante y llevan el anuncio” el Papa añadió “Dios siempre comienza con las mujeres, siempre. Abren caminos. No dudan: Lo saben; lo han visto, lo han tocado. También han visto la tumba vacía. Es cierto que los discípulos no podían creerlo y dijeron: Pero estas mujeres son quizás demasiado imaginativas... No sé, tenían sus dudas. Pero estaban seguras y al final siguieron así hasta hoy”.