Anuncian vigilia para presionar a Tribunal

“El Tribunal Electoral de la capital quiere meter candidaturas por la ventana. Fueron habilitadas fuera de tiempo y fuera de forma. Cerca de 600 candidatos no pagaron sus aportes”, reclamó.

La semana pasada, el Tribunal Electoral, Segunda Sala, dio lugar al pedido de anulación de las inhabilitaciones de listas de segmento nacional y regional del movimiento Fuerza Renovadora Republicana. Una de las resoluciones dispone la habilitación de Erasmo Vera, de 31 años, como candidato a miembro número 1.

El TEP debe habilitar y volver a cargar al sistema todas las candidaturas anuladas por diversos motivos, como no estar al día con sus aportes, no estar afiliados, no estar empadronados, figurar en dos movimientos o no cumplir con la edad requerida (18 a 30 años).