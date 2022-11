Andy Taylor, de Duran Duran, padece cáncer

La carta fue leída por sus compañeros el pasado fin de semana en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, en un acto en el que el grupo –liderado por el cantante Simon Le Bon– ingresaba oficialmente en el Salón de la Fama del Rock and Roll, informó la CNN. Al acto no acudió Taylor.

“Aunque mi condición actual no es una amenaza inmediata para la vida, no existe una cura. Recientemente me estaba yendo bien después de un tratamiento muy sofisticado, eso fue hasta hace una semana cuando sufrí un revés, y a pesar de los esfuerzos excepcionales de mi equipo (médico), tenía que ser honesto en que tanto física como mentalmente estoy empujando mis límites”, aseguró el músico en su misiva. EFE