ANDE: Se tiene la energía más barata

“La tarifa actual ya es la más barata de la región. Si queremos usar la energía para el desarrollo del país debemos invertir para garantizar la calidad del servicio. Esa es la deuda que tenemos en Paraguay, lastimosamente no se hicieron las inversiones necesarias desde el comienzo, tanto en trasmisión como en distribución”, manifestó.

El titular de la ANDE agregó que cuando se registran cortes de luz, los paraguayos acostumbran decir que se tiene la represa más grande del mundo, pero que de todos modos no abastece. Al respecto, argumentó que esto se debe a que “no se invirtió desde un principio” en distribución y transmisión.

Sosa reconoció que la central hidroeléctrica genera energía en gran cantidad, pero no existe la capacidad para hacer llevar esa producción a todos los puntos país. En ese sentido, recordó que la administración eléctrica está construyendo la subestación Yguazú, con un 95% de avance, y que está en proceso la obra para la línea de transmisión de 500 kV Itaipú-Yguazú, con lo que Paraguay tendrá la posibilidad de retirar el 100% de la energía que le corresponde en la binacional.

“Vamos a poder retirar el 100% de la energía que nos corresponde. Antes no podíamos luego ofrecer porque no teníamos la infraestructura, pero eso no termina ahí porque necesitamos una línea de respaldo“, añadió, reiterando que aún se necesitan otras inversiones.