Amplían presupuesto para el Departamento de Pdte. Hayes

Se trata de una iniciativa que otorga G. 2.500 millones de recursos extras al citado departamento, que serán utilizados para paliar la carencia de agua potable.

Asimismo, los legisladores sancionaron el proyecto de ley que modifica el presupuesto de este año y otorga G. 400 millones al Ministerio de Defensa Nacional (MDN). La propuesta es para dotar de recursos al Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE), dependiente del MDN. La modificación presupuestaria busca fortalecer el programa de doctorado del IAEE.

Por otro lado, los diputados rechazaron un proyecto de ley que pretendía establecer un tope para los gastos de representación de los concejales, determinando que no superasen el 30% de la dieta asignada. El patriaqueridista Sebastián Villarejo cuestionó que existe un despilfarro, con hasta más del 100% extra por gastos de representación, pero el colorado Basilio Núñez se mostró preocupado por los más de “1.500 concejales colorados”. “A él no le preocupa porque no tienen concejales”, dijo aludiendo a Villarejo.