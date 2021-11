Amigo del alemán niega tener implicancia en el doble homicidio

"Definitivamente no tengo nada que ver, yo me fui al lugar y encontré a las víctimas, porque justo en el tema de la obra de la construcción yo arreglé que llegue una excavadora al lugar para hacer algunos trabajos, el jefe de los obreros me llamó para decirme que no se le atiende al chofer", explicó en conversación con NPY.

Comentó que como vive cerca del domicilio de Bernard se constituyó en el lugar, en donde llamó a su amigo, quien no le contestó, por eso decidió ingresar en la vivienda en donde encontró a las víctimas ya sin signos de vida.

Lea más: Detienen a tres personas y se incautan de evidencias por doble homicidio en Areguá

El martes la Fiscalía realizó tres allanamientos de viviendas en la ciudad de Areguá, Departamento Central, y durante uno de los operativos encontraron en el interior de la camioneta de Stephen el arma de fuego que pertenece a Volker Grannas, alemán, de 58 años, otro de los detenidos por el doble homicidio.

Stephen manifestó que Volker Grannas aparentemente le pidió que saque de su vehículo una caja negra, en cuyo interior estaba un arma de fuego, pero él afirma que desconocía el contenido y que supuso que era plata o joyas.

"Yo saqué la caja, lo puse en mi vehículo, cuando la Fiscalía fue yo al instante abrí mi auto para que se pueda revisar, sin resistirme, yo no me quería ni siquiera meter en esto, no sé ni por qué hice eso", expresó.

Nota relacionada: Forense confirma que alemán fue torturado y ejecutado en Areguá

Afirmó que sabía que la víctima tenía violines y que "eran su vida, su trabajo, su hobby y su pasión". Dijo que por primera vez escuchó este miércoles que los violines tenían un costo de USD 16 millones y que le parece "extremadamente exagerado"; sin embargo, desconoce el valor de los instrumentos.

Recordó que conocía "superficialmente" a Bernard hace como 5 o 6 años y que hace 7 u 8 meses "lo conoció mucho mejor", porque se mudó en las cercanías de su vivienda. Dijo que lo apoyó en sus gestiones de construcción para conseguir materiales más económicos, inclusive trabajó con él haciendo un techo.

Le puede interesar: ¿Quién era el alemán torturado y ejecutado en Areguá?

La Fiscalía sostiene que el doble homicidio se produjo con el objetivo del robo de costosos violines que tenía la víctima en su domicilio. Los cuatro instrumentos fueron recuperados durante los allanamientos realizados en la tarde del martes , en la vivienda del máximo sospechoso, ubicada en la ciudad de Areguá.

En el marco de la investigación también quedó detenido Yves Asriel Spartacus, de 60 años.

Bernard Raymond Bredow fue torturado y luego recibió un disparo en la nuca con salida en el cuello, mientras que su hija recibió una herida de arma de fuego en el vientre y con salida en la espalda.