Amigas de 80 años dieron la vuelta al mundo en 80 días

Estas abuelas octogenarias iniciaron su gran aventura el 11 de enero, según lo que publica el blog que utilizan para documentar sus viajes.

La primera parada fue un lugar que elude incluso a muchos viajeros experimentados: la Antártida.

Llegar al continente más austral primero requería cruzar el Pasaje Drake, las aguas notoriamente turbulentas entre el extremo sur de Sudamérica y las Islas Shetland del sur de la Antártida.

“Se me ocurrió la idea porque previamente habíamos viajado juntas internacionalmente”, comentó. “Entonces, unos cuatro años antes de que cumpliéramos 80, le mencioné un día: 'Ellie, ¿no sería divertido dar la vuelta al mundo en 80 días a los 80 años?'”.

Emotivo

Hamby y Hazelip dicen en su sitio web que el viaje lo dedicaron a sus difuntos esposos, Kelly y Don. “Los extrañamos y desearíamos que se unieran a nuestra aventura”, escriben.

Aunque en principio habían planeado realizar este viaje en 2022, al cumplir 80 años. “El Covid arruinó esos planes”, explicó Hazelip. “Pero el Covid no nos detuvo. Así que fuimos este año, y nuestro lema fue: 'A los 81 años y aún huyendo'".

Durante estos últimos tres meses, ambas amigas se montaron a caballo en Egipto, conocieron elefantes en Bali, bailaron en Nepal y observaron la aurora boreal en Finlandia.

Y a pesar de los desafíos que presentan los viajes internacionales, las mejores amigas dicen que terminaron su viaje sin ningún conflicto.

“Las dos somos independientes, muy testarudas. Pero parece que nos permitimos darnos espacio”, dijo Hamby. “Simplemente nos entendemos y sabemos que esto es algo bueno que estamos haciendo y respetamos los sentimientos de los demás”.

Para Hamby, lo más destacado del viaje fue la gente que conoció en el camino.

“Nos encantan todas las vistas que vimos, pero las cosas que más recordamos son las personas que conocimos”, comentó. “Conocimos a algunas de las personas más maravillosas, amables y amigables del mundo. Ahora solo tenemos amigos en todo el mundo a los que amamos mucho”.

“Siempre decimos que cuando empezamos esto, no planeamos unas vacaciones”, agregó. “Planeamos una aventura. Y cada día era una aventura”.

Aunque Hamby y Hazelip terminaron su viaje y regresaron a su hogar en Texas, los dos ya planean su próximo viaje, mencionaron a cnn.com.

Y compartieron un consejo crucial para cualquier viajero preocupado por la barrera del idioma en sus propias aventuras.

“Sabes, la gente nos pregunta a menudo sobre el idioma, cómo lo manejamos”, dijo Hamby. “Decimos con Sandy y Ellie, hay un idioma y es una sonrisa. Y descubrimos que funcionaba de maravilla porque a menudo sabíamos que no se hablaba inglés. Pero una sonrisa cubre todos los idiomas”.

También alentaron a otros viajeros mayores a no dejar que la edad los detuviera. Aparte de algunas pequeñas concesiones, como decidir no andar en moto en Bali por temor a caerse, dijeron que su edad no afectó su itinerario en el extranjero. Dijeron que se sentían seguras de que si resultaban heridas en su viaje, sus hijos “habrían estado en paz sabiendo que estábamos haciendo lo que realmente queríamos”, afirmó Hazelip.

Hazelip describió los 81 como "la edad perfecta" para emprender su viaje.

“Envejecer te da un poco de sabiduría para tomar decisiones”, dijo. “Y esa es la parte divertida. Creo que a esta edad aprecio mucho [de] la belleza y realmente puedo absorberla. Y para mí, esta era la edad perfecta para ir. Estoy muy agradecida”.