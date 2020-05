Ámbito Mundial

EEUU

Casi 37 millones se quedan sin trabajo

Dos meses después de que la pandemia del Covid-19 empezó a golpear el mercado laboral de Estados Unidos, casi 37 millones de personas han solicitado el subsidio por desempleo, y la semana pasada se iniciaron más de 2,9 millones de trámites de personas que perdieron sus trabajos. El dato de la semana pasada, divulgado por el Departamento de Trabajo y que supera la expectativa de los expertos, indica que continúa el impacto de la pandemia, especialmente en el comercio minorista. En tanto, el Gobierno Federal, los gobiernos estatales, las autoridades sanitarias y la opinión pública continúan divididos acerca del ritmo en que tiene que llevarse a cabo el retorno a la actividad económica normal en el país. EFE



Hidroxicloroquina

Dos estudios afirman que no es eficaz

La hidroxicloroquina, un tratamiento que ha hecho correr ríos de tinta, no parece ser eficaz contra el Covid-19 en pacientes graves ni leves, según dos estudios publicados ayer. El primero de ellos, realizado por investigadores franceses, concluye que este derivado de la cloroquina, útil en el tratamiento de la malaria, no reduce significativamente el riesgo de ingreso en reanimación o de muerte en pacientes hospitalizados con una neumonía provocada por el Covid-19. Según el segundo estudio, llevado a cabo por un equipo chino, la hidroxicloroquina no elimina el virus más rápido que los tratamientos estándar en pacientes hospitalizados con una forma "ligera" o "moderada" de la enfermedad. AFP



OMS - Pandemia

Covid-19 podría no desaparecer nunca

El nuevo coronavirus podría no “desaparecer nunca” y convertirse en una enfermedad con la que la humanidad tendrá que aprender a convivir, advirtió la Organización Mundial de la Salud, mientras la cifra global de muertos superó los 300.000. A medida que los países comienzan a levantar gradualmente las restricciones para tratar de frenar la epidemia detectada en diciembre en China, la OMS emitió un mensaje de alerta a las naciones. “Tenemos un nuevo virus que penetra en la población humana por primera vez y, por lo tanto, es muy difícil decir cuándo podremos superarlo”, dijo Michael Ryan, director de emergencias sanitarias de la OMS, durante una conferencia de prensa virtual desde Ginebra. AFP